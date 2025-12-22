Prêmio bilionário: como apostar na Mega da Virada 2025

As apostas encerram às 20h do dia 31 de dezembro. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Milhões de brasileiros já estão escolhendo suas dezenas na esperança de começar 2026 com o pé direito. A Mega da Virada promete um prêmio de R$ 1 bilhão este ano, o maior da história da Loterias Caixa.

Ainda dá tempo de fazer seus jogos tanto nas agências lotéricas quanto nos canais oficiais da Caixa na internet, que incluem site e aplicativo. Para participar, é obrigatório que o apostador tenha mais de 18 anos de idade.

Como apostar na Mega da Virada nas agências lotéricas

Para apostar presencialmente nas Loterias Caixa, o apostador deve:

Encontre uma lotérica credenciada

Preencha o volante específico da Mega da Virada. Marque seus números manualmente ou peça Surpresinha (números aleatórios)

Entregue ao atendente e pague em dinheiro, cartão de débito ou Pix

Guarde o comprovante físico

Como apostar na Mega da Virada online

Já para quem prefere a modalidade online, o passo a passo é:

Entre em um dos canais digitais da Loterias Caixa e procure pelas apostas da Mega da Virada

Faça um cadastro e aceite o Termo de Adesão e Uso

Marque entre 6 e 20 dezenas (de 01 a 60) ou use a Surpresinha para seleção automática

Após escolher, clique em "Adicionar ao carrinho"

Vá ao carrinho para revisar seus jogos

Use Pix ou cartão de crédito para efetuar o pagamento

Guarde o comprovante da aposta

Como fazer o bolão entre amigos

Para realizar o bolão entre amigos, colegas de trabalho ou familiares, por exemplo, basta juntar todas as pessoas e formar um grupo.

Na sequência, escolher os números da aposta, marcar a quantidade de cotas e oficializar em qualquer lotérica do país.

Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante. Em caso de premiação, cada um poderá resgatar o prêmio individualmente.

Primeiro reúna a galera e veja quantas pessoas desejam participar

Em seguida, com o volante em mãos, escolha os números para concorrer ao prêmio

Por bolão, é permitida a realização de no máximo 10 apostas

Em caso de bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos

Preencha o campo "bolão" no final da cartela

Escolha o número de cotas: no mínimo duas e no máximo 100

Pague a aposta. Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 18. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 7

Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante

Distribua os recibos aos apostadores do bolão

O apostador também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Basta solicitar ao atendente a quantidade de cotas que deseja e guardar o recibo para conferir a aposta no dia do sorteio.

Como fazer o bolão online

No momento, é possível fazer apenas a compra de cotas de bolões já organizados pelas unidades lotéricas e disponibilizadas online. Grupos que desejem fazer suas apostas, com números de sua escolha, devem realizar presencialmente.

Entre em um dos canais digitais da Loterias Caixa e procure pelo "Bolão"

Faça um cadastro e aceite o Termo de Adesão e Uso

Quando o apostador acessar o portal ou o aplicativo serão apresentadas as cotas das lotéricas mais próximas à localização geográfica do seu cadastro

Visualize e insira as apostas no carrinho

Confira o detalhamento individual de cada aposta, assim como o valor total do carrinho

Pague sua compra com Pix ou cartão de crédito

Guarde os comprovantes das cotas adquiridas

Até quando é possível apostar

As apostas encerram às 20h do dia 31 de dezembro.

Quando o sorteio será realizado

O sorteio da Mega da Virada 2025 será realizado na quarta-feira, dia 31 de dezembro, a partir das 22h (horário de Brasília). Haverá transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa Econômica Federal no YouTube.

Qual o prêmio de 2025

A Mega da Virada 2025 promete pagar o maior prêmio da história do concurso especial. A estimativa começou em R$ 850 milhões e está em R$ 1 bilhão.