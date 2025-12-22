Prêmio bilionário: como apostar na Mega da Virada 2025

Milhões de brasileiros já estão escolhendo suas dezenas na esperança de começar 2026 com o pé direito. A Mega da Virada promete um prêmio de R$ 1 bilhão este ano, o maior da história da Loterias Caixa.
Ainda dá tempo de fazer seus jogos tanto nas agências lotéricas quanto nos canais oficiais da Caixa na internet, que incluem site e aplicativo. Para participar, é obrigatório que o apostador tenha mais de 18 anos de idade.
Como apostar na Mega da Virada nas agências lotéricas
Para apostar presencialmente nas Loterias Caixa, o apostador deve:
- Encontre uma lotérica credenciada
- Preencha o volante específico da Mega da Virada. Marque seus números manualmente ou peça Surpresinha (números aleatórios)
- Entregue ao atendente e pague em dinheiro, cartão de débito ou Pix
- Guarde o comprovante físico
Como apostar na Mega da Virada online
Já para quem prefere a modalidade online, o passo a passo é:
- Entre em um dos canais digitais da Loterias Caixa e procure pelas apostas da Mega da Virada
- Faça um cadastro e aceite o Termo de Adesão e Uso
- Marque entre 6 e 20 dezenas (de 01 a 60) ou use a Surpresinha para seleção automática
- Após escolher, clique em "Adicionar ao carrinho"
- Vá ao carrinho para revisar seus jogos
- Use Pix ou cartão de crédito para efetuar o pagamento
- Guarde o comprovante da aposta
Como fazer o bolão entre amigos
Para realizar o bolão entre amigos, colegas de trabalho ou familiares, por exemplo, basta juntar todas as pessoas e formar um grupo.
Na sequência, escolher os números da aposta, marcar a quantidade de cotas e oficializar em qualquer lotérica do país.
Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante. Em caso de premiação, cada um poderá resgatar o prêmio individualmente.
- Primeiro reúna a galera e veja quantas pessoas desejam participar
- Em seguida, com o volante em mãos, escolha os números para concorrer ao prêmio
- Por bolão, é permitida a realização de no máximo 10 apostas
- Em caso de bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos
- Preencha o campo "bolão" no final da cartela
- Escolha o número de cotas: no mínimo duas e no máximo 100
- Pague a aposta. Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 18. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 7
- Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante
- Distribua os recibos aos apostadores do bolão
O apostador também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Basta solicitar ao atendente a quantidade de cotas que deseja e guardar o recibo para conferir a aposta no dia do sorteio.
Como fazer o bolão online
No momento, é possível fazer apenas a compra de cotas de bolões já organizados pelas unidades lotéricas e disponibilizadas online. Grupos que desejem fazer suas apostas, com números de sua escolha, devem realizar presencialmente.
- Entre em um dos canais digitais da Loterias Caixa e procure pelo "Bolão"
- Faça um cadastro e aceite o Termo de Adesão e Uso
- Quando o apostador acessar o portal ou o aplicativo serão apresentadas as cotas das lotéricas mais próximas à localização geográfica do seu cadastro
- Visualize e insira as apostas no carrinho
- Confira o detalhamento individual de cada aposta, assim como o valor total do carrinho
- Pague sua compra com Pix ou cartão de crédito
- Guarde os comprovantes das cotas adquiridas
Até quando é possível apostar
As apostas encerram às 20h do dia 31 de dezembro.
Quando o sorteio será realizado
O sorteio da Mega da Virada 2025 será realizado na quarta-feira, dia 31 de dezembro, a partir das 22h (horário de Brasília). Haverá transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa Econômica Federal no YouTube.
Qual o prêmio de 2025
A Mega da Virada 2025 promete pagar o maior prêmio da história do concurso especial. A estimativa começou em R$ 850 milhões e está em R$ 1 bilhão.