Pela primeira vez, uma mulher será presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro

Roseni mora em Canoas, na Região Metropolitana. Arquivo pessoal / Divulgação

A profissional do setor editorial Roseni Siqueira Kohlmann, 62 anos, é a nova presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro. A eleição foi realizada na terça-feira (9), quando os integrantes da entidade a escolheram durante assembleia. A posse da nova diretoria será em 1º de janeiro de 2026.

Moradora de Canoas, onde nasceu, Roseni atua como gerente editorial da Federação Espírita do RS. Tem formação em Administração, com pós-graduação em Gestão Comercial e Marketing Avançado, além de MBA em Book Publishing.

Já exerceu outras funções na Câmara Rio-Grandense do Livro, como representante dos distribuidores, secretária e tesoureira. A experiência foi determinante para a sua escolha.

— Não adianta a pessoa querer assumir alguma coisa que ela não entenda. Então, fui passando por cada etapa e entendendo um pouquinho. E vi que agora estava pronta nessa parte das leis de incentivo à cultura. Estou muito impactada com o carinho das pessoas — afirma a nova presidente.

Roseni compartilha que muitas pessoas já falavam que estava na hora de uma mulher assumir o posto. Dessa forma, a eleição realizada no auditório da Livraria Paulinas, na Rua dos Andradas, foi tranquila e contou com apenas uma chapa concorrendo.

— O ano que vem a Feira do Livro vai completar 72 anos. Mesmo com as mulheres trabalhando junto nas barracas, não tinham a representatividade como presidente. Acho que é um momento muito bacana para a comunidade — reflete.

A eleita acredita que precisa haver uma política de leitura no Estado, com formação de leitores, fortalecimento de bibliotecas e mediações de leitura. A ideia passa por ampliar o acesso das crianças aos livros.

— É como um sonho ver cada criança com um livro na mão transformando sua vida. Acredito que é através do livro e do conhecimento que vai haver a transformação da sociedade. E nada melhor que seja com as crianças — observa Roseni, que se diz admiradora da obra do escritor Erico Verissimo.

— Precisamos passar para os leitores a importância de a gente fazer a diferença através dos livros, oferecer leitura, dar oportunidade e incentivar as crianças — conclui.

Saiba mais

A Câmara Rio-Grandense do Livro é uma sociedade civil sem fins lucrativos. Sua função prática é unir entidades e empresas que trabalham pelo livro. Uma de suas principais missões é organizar a Feira do Livro de Porto Alegre. Na edição deste ano, foram comercializados 245.425 livros, o que representa um crescimento de 16,9% em relação ao ano passado.

Diretoria eleita (biênio 2026-2027)

Presidente : Roseni Siqueira Kohlmann

: Roseni Siqueira Kohlmann Vice-presidente : João Claudio Cervo

: João Claudio Cervo Tesoureiro : Maximiliano Bordon Ledur

: Maximiliano Bordon Ledur Secretária : Jussara Nunes Martins

: Jussara Nunes Martins Representante dos Editores : Maitê Cena Alves Lopes

: Maitê Cena Alves Lopes Representante dos Distribuidores : Ramir Manoel Severiano

: Ramir Manoel Severiano Representante dos Livreiros : Fátima Cerbaro

: Fátima Cerbaro Representante dos Creditistas: Gerson Antonio Rumayor Niffa

Conselho Fiscal

Márcia Martins Almansa

Claudia Valsirene da Rosa

Simone Bottin Pereira

Suplente do Conselho Fiscal

Juan Beyer Schenkel

Abel Perez

Augusto Filippini Almansa