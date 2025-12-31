Países já celebram o Ano-Novo: veja como 2026 está começando pelo mundo

Com fuso horário mais adiantado do mundo, países da Oceania já comemoram a chegada de 2026 antes dos brasileiros.

Já é Ano-Novo, por exemplo, no Kiribati, país formado por 33 ilhas no Pacífico e o primeiro a entrar em 2026, às 7h no horário de Brasília.

Uma hora depois, em Auckland, capital da Nova Zelândia, houve espetáculo de cinco minutos com fogos de artifício, sendo lançados cerca de 500 quilos de pirotecnia a partir da torre Sky Tower. Três horas depois, os australianos celebraram o Ano-Novo.

Na parte da tarde no Brasil, países asiáticos experimentaram as primeiras horas de 2026. China, Indonésia, Sri Lanka, Coreia do Sul, Filipinas, Tailândia e Taiwan já vivem o novo ano.

Existem 39 fusos horários no mundo. Ou seja, as comemorações já começaram, mas as festas ainda vão se estender por cerca de 17 horas.