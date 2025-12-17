Mega da Virada: quais são os números mais sorteados desde a primeira edição

Mega da Virada chega na 17ª edição. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Na hora de tentar a sorte na Mega da Virada, vale tudo: escolher a data do aniversário, a placa do carro ou até aquele número que apareceu em um sonho. Mas há quem prefira apostar nos números que mais vezes já foram sorteados.

Em 2025, o concurso especial da Loterias Caixa chega à sua 17ª edição com um prêmio de R$ 850 milhões. Desde a primeira Mega da Virada, os números que mais apareceram nos sorteios foram:

10 - sorteado cinco vezes

- sorteado cinco vezes 05 - sorteado quatro vezes

- sorteado quatro vezes 33 - sorteado quatro vezes

- sorteado quatro vezes 03 - sorteado três vezes

- sorteado três vezes 20 - sorteado três vezes

- sorteado três vezes 34 - sorteado três vezes

- sorteado três vezes 36 - sorteado três vezes

- sorteado três vezes 41 - sorteado três vezes

- sorteado três vezes 56 - sorteado três vezes

- sorteado três vezes 58 - sorteado três vezes

Quanto irá pagar a Mega da Virada em 2025

O concurso de número 2.955 promete pagar R$ 850 milhões – por enquanto. A quantia supera em mais de 33% o valor em disputa na edição passada, de R$ 635,4 milhões — até então o maior já pago pelas Loterias Caixa.

Mas a premiação pode chegar a R$ 1 bilhão, a depender do sucesso da arrecadação. Isso porque uma portaria do Ministério da Fazenda trouxe uma mudança na distribuição dos percentuais da arrecadação da Mega-Sena, especialmente da Mega da Virada.

Antes, o prêmio principal recebia 62% do total obtido com as vendas de apostas. Agora, esse percentual subiu para 90%, o que amplia as chances de uma premiação bilionária.

Quando o sorteio será realizado

O sorteio da Mega da Virada será realizado no dia 31 de dezembro, às 22h (horário de Brasília). Em anos anteriores, a divulgação dos números ocorria às 20h.

Até quando é possível apostar

As apostas simples se encerram às 20h do dia 31 de dezembro.

Como jogar

Além das agências lotéricas, os jogos de aposta estão disponíveis em versões para computador e celular, através dos canais da Caixa Econômica Federal no site ou no aplicativo (iOS ou Android).

As regras para jogar na Mega da Virada são as mesmas dos concursos regulares da Mega-Sena. Para ganhar o prêmio principal é preciso acertar os seis números dentre os 60 disponíveis. A aposta simples com seis números custa R$ 6.

O prêmio acumula?

A Mega da Virada não acumula. Se não houver ganhadores na 1ª faixa de seis números, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa de cinco números e assim por diante, conforme as regras da modalidade.

O que é a Mega da Virada