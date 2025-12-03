Mega da Virada pagará R$ 1 bilhão em 2025? Entenda como é feito o cálculo

Mega da Virada chega em sua 17º edição em 2025. Michël Pozzi / Agencia RBS

Os brasileiros já podem fazer suas apostas para a Mega da Virada. A edição deste ano deverá novamente quebrar o recorde de maior prêmio da história. Mas será que alcançará a marca inédita de R$ 1 bilhão?

O concurso de número 2.955 promete pagar R$ 850 milhões – por enquanto. A quantia supera em mais de 33% o valor em disputa na edição passada, de R$ 635,4 milhões — até então o maior já pago pelas Loterias Caixa.

Mas a premiação pode chegar a R$ 1 bilhão, a depender do sucesso da arrecadação. Isso porque uma portaria do Ministério da Fazenda trouxe uma mudança na distribuição dos percentuais da arrecadação da Mega-Sena, especialmente da Mega da Virada.

Antes, o prêmio principal recebia 62% do total obtido com as vendas de apostas. Agora, esse percentual subiu para 90%, o que amplia as chances de uma premiação bilionária.

Quando o sorteio será realizado

O sorteio da Mega da Virada será realizado no dia 31 de dezembro, às 22h (horário de Brasília). Em anos anteriores, a divulgação dos números ocorria às 20h.

Até quando é possível apostar

As apostas simples se encerram às 20h do dia 31 de dezembro, já os bolões ficam disponíveis até 20h30min no site ou no aplicativo da Caixa Econômica Federal.

Como jogar

Além das agências lotéricas, os jogos de aposta estão disponíveis em versões para computador e celular, através dos canais da Caixa Econômica Federal no site ou no aplicativo (iOS ou Android).

As regras para jogar na Mega da Virada são as mesmas dos concursos regulares da Mega-Sena. Para ganhar o prêmio principal é preciso acertar os seis números dentre os 60 disponíveis. A aposta simples com seis números custa R$ 6.

O prêmio acumula?

A Mega da Virada não acumula. Se não houver ganhadores na 1ª faixa de seis números, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa de cinco números e assim por diante, conforme as regras da modalidade.

