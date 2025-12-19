Mega da Virada 2025: veja como fazer bolão online

Todo fim de ano, milhões de brasileiros compartilham o mesmo desejo: acertar os números da Mega da Virada. Uma das formas de aumentar a chance de levar o prêmio que pode chegar a R$ 1 bilhão é por meio de um bolão com mais pessoas.
Atualmente, as apostas podem ser realizadas diretamente nas agências lotéricas ou pelos canais digitais da Loterias Caixa, pelo aplicativo (disponível para iOS e Android) ou pelo portal online.
Como fazer o bolão online
Para quem deseja participar de um bolão e não quer se deslocar até uma lotérica, a Caixa disponibiliza canais oficiais de venda na internet: o site e o aplicativo. Para participar, é obrigatório que o apostador tenha mais de 18 anos de idade.
No momento, é possível fazer apenas a compra de cotas de bolões já organizados pelas unidades lotéricas e disponibilizadas online. Grupos que desejem fazer suas apostas, com números de sua escolha, devem realizar presencialmente.
- Entre em um dos canais digitais da Loterias Caixa e procure pelo "Bolão"
- Faça um cadastro e aceite o Termo de Adesão e Uso
- Quando o apostador acessar o portal ou o aplicativo serão apresentadas as cotas das lotéricas mais próximas à localização geográfica do seu cadastro
- Visualize e insira as apostas no carrinho
- Confira o detalhamento individual de cada aposta, assim como o valor total do carrinho
- Pague sua compra com Pix ou cartão de crédito
- Guarde os comprovantes das cotas adquiridas
É possível selecionar uma lotérica para ver os bolões disponíveis?
Sim. O apostador terá que saber o nome ou o código da lotérica. Depois, deverá inserir o nome ou código da lotérica no filtro de busca.
É cobrada tarifa de serviços para o bolão comercializado nos canais eletrônicos?
Na comercialização dos bolões nos canais online, é cobrada uma tarifa de serviços assim como é cobrado nos bolões ofertados pelas lotéricas. A tarifa já está inclusa no preço da cota ofertada. É possível verificar o valor da tarifa cobrada nos detalhes do bolão.
O apostador pode comprar mais de uma cota do bolão?
Sim. O apostador pode comprar mais de uma cota do bolão, limitado ao número máximo de cotas disponíveis para a modalidade e ao valor limite do canal digital.
Como fazer o bolão entre amigos
Para realizar o bolão entre amigos, colegas de trabalho ou familiares, por exemplo, basta juntar todas as pessoas e formar um grupo.
Na sequência, escolher os números da aposta, marcar a quantidade de cotas e oficializar em qualquer lotérica do país.
Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante. Em caso de premiação, cada um poderá resgatar o prêmio individualmente.
- Primeiro reúna a galera e veja quantas pessoas desejam participar
- Em seguida, com o volante em mãos, escolha os números para concorrer ao prêmio
- Por bolão, é permitida a realização de no máximo 10 apostas
- Em caso de bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos
- Preencha o campo "bolão" no final da cartela
- Escolha o número de cotas: no mínimo duas e no máximo 100
- Pague a aposta. Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 18. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 7
- Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante
- Distribua os recibos aos apostadores do bolão
O apostador também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Basta solicitar ao atendente a quantidade de cotas que deseja e guardar o recibo para conferir a aposta no dia do sorteio.
Até quando é possível apostar
As apostas encerram às 20h do dia 31 de dezembro.
Quando o sorteio será realizado
O sorteio da Mega da Virada 2025 será realizado na quarta-feira, dia 31 de dezembro, a partir das 22h (horário de Brasília). Haverá transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa Econômica Federal no YouTube.
Qual o prêmio de 2025
A Mega da Virada 2025 promete pagar o maior prêmio da história do concurso especial. A estimativa começa em R$ 850 milhões e pode chegar a R$ 1 bilhão, a depender da arrecadação.