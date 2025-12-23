Mega da Virada 2025: quanto será pago a quem acertar a quina e a quadra?

Prêmio da Mega da Virada chegou em R$ 1 bilhão. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Não será apenas o acertador dos seis números da Mega da Virada que terá direito a uma fatia do bolo de R$ 1 bilhão previsto a ser pago no sorteio do dia 31 de dezembro.

A loteria é dividida entre três faixas de acerto: Sena, Quina e Quadra. Enquanto a maior parte do valor vai para quem acerta os seis números, quem faz cinco ou quatro também garante dinheiro no bolso.

Sena: cerca de 90% do prêmio (aproximadamente R$ 900 milhões)

cerca de 90% do prêmio (aproximadamente R$ 900 milhões) Quina: cerca de 5% (aproximadamente R$ 50 milhões)

cerca de 5% (aproximadamente R$ 50 milhões) Quadra: cerca de 5% (aproximadamente R$ 50 milhões)

Como funciona a divisão?

O valor total arrecadado com as apostas é destinado ao prêmio líquido — em 2025, estimado em R$ 1 bilhão. Essa quantia é distribuída proporcionalmente entre os acertadores das três faixas.

Se ninguém acertar a Sena, o prêmio não acumula: é dividido entre os acertadores da Quina. Ou seja, se não houver ganhadores na faixa principal (seis dezenas), a maior fatia será distribuída a quem fez cinco números, e assim por diante.

Como jogar

Além das agências lotéricas, os jogos de aposta estão disponíveis em versões para computador e celular, através dos canais da Caixa Econômica Federal no site ou no aplicativo (iOS ou Android).

As regras para jogar na Mega da Virada são as mesmas dos concursos regulares da Mega-Sena. Para ganhar o prêmio principal é preciso acertar os seis números dentre os 60 disponíveis. A aposta simples com seis números custa R$ 6. O valor aumenta à medida que mais dezenas são incluídas.

Até quando é possível apostar

As apostas encerram às 20h do dia 31 de dezembro.

Quando o sorteio será realizado

O sorteio da Mega da Virada 2025 será realizado na quarta-feira, dia 31 de dezembro, a partir das 22h (horário de Brasília). Haverá transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa Econômica Federal no YouTube.

Qual o prêmio de 2025

A Mega da Virada 2025 promete pagar o maior prêmio da história do concurso especial. A estimativa começou em R$ 850 milhões e está em R$ 1 bilhão.