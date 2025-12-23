Comportamento

2026 com pé direito
Notícia

Mega da Virada 2025: quanto será pago a quem acertar a quina e a quadra?

Enquanto a maior parte do valor vai para a Sena, quem tem cinco ou quatro dezenas sorteadas também garante uma fatia do R$ 1 bilhão previsto

Carolina Dill

Assistente de conteúdo*

