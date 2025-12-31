Mega da Virada 2025: qual o horário do sorteio e onde assistir ao vivo

As apostas encerram às 20h (horário de Brasília) do dia 31 de dezembro. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O sorteio da Mega da Virada 2025 promete pagar um prêmio de R$ 1 bilhão na noite desta quarta-feira (31). Duas horas antes do início de 2026, mais precisamente às 22h (horário de Brasília), ocorre a divulgação do resultado ao vivo, com transmissão pelo canal oficial da Caixa Econômica Federal no YouTube e pela televisão.

As apostas encerram às 20h (horário de Brasília). Além das agências lotéricas, os jogos estão disponíveis em versões para computador e celular, através dos canais da Caixa no site ou no aplicativo (iOS ou Android).

As regras para jogar na Mega da Virada são as mesmas dos concursos regulares da Mega-Sena. Para ganhar o prêmio principal, é preciso acertar os seis números dentre os 60 disponíveis. A aposta simples com seis números custa R$ 6. O valor aumenta à medida que mais dezenas são incluídas.

Qual o prêmio de 2025?

A Mega da Virada 2025 promete pagar o maior prêmio da história do concurso especial. A estimativa começou em R$ 850 milhões e está em R$ 1 bilhão.

O prêmio acumula?

A Mega da Virada não acumula. Se não houver ganhadores na 1ª faixa de seis números, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa de cinco números e assim por diante, conforme as regras da modalidade.

Como acompanhar o sorteio da Mega da Virada