Mega da Virada 2025: quais as chances de ganhar o prêmio que pode chegar a R$ 1 bilhão?

Apostas simples encerram às 20h do dia 31 de dezembro. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A Mega da Virada 2025 promete pagar o maior prêmio da história do concurso especial. A estimativa começa em R$ 850 milhões e pode chegar a R$ 1 bilhão, a depender da arrecadação.

A proposta é tentadora, mas quais são as chances de se tornar o mais novo milionário (ou bilionário) do Brasil?

De acordo com a Caixa Econômica Federal. a probabilidade de ganhar o prêmio principal com uma aposta de seis números é de um em 50.063.860 (cerca de 50 milhões), o que equivale a 0,000001997% de chance.

No entanto, a Mega-Sena permite aumentar a possibilidade de ganho ao apostar em mais números. Veja como isso funciona:

Aposta com seis números (R$ 6): 1 chance em 50 milhões

1 chance em 50 milhões Aposta com sete números ( R$ 42): 1 chance em cerca de 7,1 milhões

( 1 chance em cerca de 7,1 milhões Aposta com oito números (R$ 168) : 1 chance em cerca de 1,7 milhões

: 1 chance em cerca de 1,7 milhões Aposta com 10 números (R$ 1.260) : 1 chance em 238,4 mil

: 1 chance em 238,4 mil Aposta com 20 números (R$ 232.560): 1 chance em 1.292

Qual o prêmio em disputa

O concurso de número 2.955 promete pagar R$ 850 milhões – por enquanto. A quantia supera em mais de 33% o valor em disputa na edição passada, de R$ 635,4 milhões — até então o maior já pago pelas Loterias Caixa.

Mas a premiação pode chegar a R$ 1 bilhão, a depender do sucesso da arrecadação. Isso porque uma portaria do Ministério da Fazenda trouxe uma mudança na distribuição dos percentuais da arrecadação da Mega-Sena, especialmente da Mega da Virada.

Antes, o prêmio principal recebia 62% do total obtido com as vendas de apostas. Agora, esse percentual subiu para 90%, o que amplia as chances de uma premiação bilionária.

Leia Mais Bolão de Passo Fundo mira prêmio da Mega da Virada com maior aposta do país e uso de IA

Quando o sorteio será realizado

O sorteio da Mega da Virada será realizado no dia 31 de dezembro, às 22h (horário de Brasília). Em anos anteriores, a divulgação dos números ocorria às 20h.

Até quando é possível apostar

As apostas simples se encerram às 20h do dia 31 de dezembro, já os bolões ficam disponíveis até 20h30min no site ou no aplicativo da Caixa Econômica Federal.

Como jogar

Além das agências lotéricas, os jogos de aposta estão disponíveis em versões para computador e celular, através dos canais da Caixa Econômica Federal no site ou no aplicativo (iOS ou Android).

As regras para jogar na Mega da Virada são as mesmas dos concursos regulares da Mega-Sena. Para ganhar o prêmio principal é preciso acertar os seis números dentre os 60 disponíveis. A aposta simples com seis números custa R$ 6. O valor aumenta à medida que mais dezenas são incluídas.

O prêmio acumula?

A Mega da Virada não acumula. Se não houver ganhadores na 1ª faixa de seis números, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa de cinco números e assim por diante, conforme as regras da modalidade.

O que é a Mega da Virada