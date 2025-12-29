Mega da Virada 2025: até que horas é possível apostar no dia 31 de dezembro?

Além das agências lotéricas, os jogos de aposta estão disponíveis em versões para computador e celular. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Quem deseja tentar a sorte na Mega da Virada 2025 precisa ficar atento ao prazo de finalização das apostas. A orientação é não deixar para a última hora na tentativa de levar o prêmio estimado em R$ 1 bilhão.

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quarta-feira (31 de dezembro) nos canais digitais da Caixa, como site e aplicativo, e nas agências lotéricas para quem prefere apostar presencialmente.

Depois desse limite, o sistema é encerrado e não há como participar do sorteio.

Quando o sorteio será realizado

O sorteio da Mega da Virada 2025 será realizado na quarta-feira, dia 31 de dezembro, a partir das 22h (horário de Brasília). Haverá transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa Econômica Federal no YouTube.

Como jogar

Além das agências lotéricas, os jogos de aposta estão disponíveis em versões para computador e celular, através dos canais da Caixa Econômica Federal no site ou no aplicativo (iOS ou Android).

As regras para jogar na Mega da Virada são as mesmas dos concursos regulares da Mega-Sena. Para ganhar o prêmio principal é preciso acertar os seis números dentre os 60 disponíveis. A aposta simples com seis números custa R$ 6. O valor aumenta à medida que mais dezenas são incluídas.

Como funciona a divisão da Sena, Quina e Quadra?

Na Mega da Virada, não é só quem acerta as seis dezenas que tem motivos para comemorar. O prêmio bilionário é dividido entre três faixas de acerto, conhecidas como: Sena, Quina e Quadra.

Enquanto a maior parte do valor vai para quem acerta os seis números, quem faz cinco ou quatro acertos também garante uma fatia do montante.

Sena: cerca de 90% do prêmio (aproximadamente R$ 900 milhões)

cerca de 90% do prêmio (aproximadamente R$ 900 milhões) Quina: cerca de 5% (aproximadamente R$ 50 milhões)

cerca de 5% (aproximadamente R$ 50 milhões) Quadra: cerca de 5% (aproximadamente R$ 50 milhões)