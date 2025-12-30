Mega da Virada 2025: as agências lotéricas abrem no dia 31 de dezembro? 

Além das agências lotéricas, os jogos de aposta estão disponíveis em versões para computador e celular. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Ainda dá tempo de concorrer à Mega da Virada 2025. Os apostadores têm até quarta-feira (31 de dezembro), às 20h, para escolher suas dezenas e torcer pelo prêmio histórico de R$ 1 bilhão.

Os jogos podem ser realizados nas lotéricas de todo o país ou pelos canais digitais da Loterias Caixa. Para quem deseja ir até uma agência no dia do sorteio e não quer correr risco, é preciso estar atento à operação da unidade de referência.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, o funcionamento das lotéricas segue o horário comercial de cada cidade. Fica a critério de cada agência abrir as portas e estender o atendimento.

Como jogar

Além das agências lotéricas, é possível apostar em versões para computador e celular pelos canais da Caixa Econômica Federal no site ou no aplicativo (iOS ou Android).

As regras para jogar na Mega da Virada são as mesmas dos concursos regulares da Mega-Sena. Para ganhar o prêmio principal, é preciso acertar os seis números dentre os 60 disponíveis. A aposta simples com seis números custa R$ 6. O valor aumenta à medida que mais dezenas são incluídas.

Quando o sorteio será realizado

O sorteio da Mega da Virada será realizado no dia 31 de dezembro, às 22h (horário de Brasília). Em anos anteriores, a divulgação dos números ocorria às 20h.

Qual o prêmio em disputa

O concurso de número 2.955 promete pagar R$ 1 bilhão. A quantia supera em mais de 50% o valor em disputa na edição passada, de R$ 635,4 milhões — até então o maior já pago pelas Loterias Caixa.

Mas a premiação pode chegar a R$ 1 bilhão, a depender do sucesso da arrecadação. Antes, o prêmio principal recebia 62% do total obtido com as vendas de apostas. Agora, esse percentual subiu para 90%.

O prêmio acumula?

A Mega da Virada não acumula. Se não houver ganhadores na 1ª faixa de seis números, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa de cinco números e assim por diante, conforme as regras da modalidade.

O que é a Mega da Virada