Mais qualidade de vida e tempo com quem se ama: o que as pessoas desejam para 2026

Entre desejos pessoais e expectativas coletivas, 2026 chega com pedidos por um ano mais leve. Omar Freitas / Agencia RBS

Com um ano novo se aproximando, muitas pessoas já passam a rever metas e prioridades para o próximo ciclo. Os relatos ouvidos pela reportagem de Zero Hora mostram que, apesar das diferenças individuais, o sentimento é semelhante: a expectativa de que 2026 represente melhorias reais no dia a dia e mais equilíbrio na rotina.

O impacto do custo de vida aparece como um dos pontos mais sensíveis. Para a aposentada Vera Martins, a alta nos preços dos alimentos impacta diretamente as projeções para o futuro.

— Que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor, porque não estamos tendo. As prateleiras dos supermercados estão cada vez mais caras — afirma Vera.

Já para a recém-formada em pedagogia Suzete Sanches, o desejo para 2026 está ligado ao crescimento profissional e à consolidação da carreira na área da educação.

— Me formei em pedagogia, e a minha meta é progredir na minha área e melhorar cada vez mais lá na minha comunidade — diz Suzete.

O militar Alexandre Gomes afirma que as prioridades para 2026 envolvem saúde, estabilidade financeira e mais tempo com as pessoas próximas.

— Uma vida saudável, treinar bastante, prosperar financeiramente também, me dedicar ao trabalho e passar mais tempo com as pessoas que eu amo. Acho que isso é importante.