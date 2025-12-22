Helena e Ravi são os nomes mais registrados no Brasil em 2025; veja os 10 mais preferidos

Com 28.271 registros, Helena foi o nome mais escolhido para recém-nascidos no Brasil em 2025. É o segundo ano consecutivo que o nome lidera o ranking no país, conforme dados divulgados nesta sexta-feira (22) pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), conforme o g1.
O segundo nome mais registrado é masculino: Ravi, com 21.982 registros, que ultrapassou Miguel – nome que liderou a lista geral entre 2020 e 2023 e figurou em primeiro lugar entre os homens em 2024.
Em comparação com 2024, Ravi saltou do quarto lugar geral para segundo. Naquele ano, foram 21.697 pessoas registradas com o nome.
Helena seguiu na liderança, com 2.935 registros a mais em relação a 2024 – quando foram 25.336.
Divulgado em novembro pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o censo demográfico de 2022 aponta que haviam 336.186 "Helenas" no país naquele ano. No mesmo período, eram 63.267 "Ravis".
Veja os 10 nomes mais registrados no Brasil em 2025
- Helena – 28.271
- Ravi – 21.982
- Miguel – 21.654
- Maite – 20.677
- Cecilia – 20.378
- Heitor – 17.751
- Arthur – 17.514
- Maria Cecilia – 16.889
- Theo – 16.766
- Aurora – 16.506
Nomes femininos mais registrados
- Helena – 28.271
- Maite – 20.677
- Cecilia – 20.378
- Maria Cecilia – 16.889
- Aurora – 16.506
- Alice – 14.777
- Laura – 14.487
- Antonella – 10.436
- Isis – 10.378
- Heloisa – 9.703
Nomes masculinos mais registrados
- Ravi – 21.982
- Miguel – 21.654
- Heitor – 17.751
- Arthur – 17.514
- Theo – 16.766
- Gael – 16.201
- Bernardo – 15.395
- Davi – 14.425
- Noah – 14.182
- Samuel – 14.021