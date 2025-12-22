Helena e Ravi são os nomes mais registrados no Brasil em 2025; veja os 10 mais preferidos

Helena e Ravi predominaram nos registros de nascimento de recém-nascidos em 2025 no Brasil. Marcelo Casagrande / Agencia RBS

Com 28.271 registros, Helena foi o nome mais escolhido para recém-nascidos no Brasil em 2025. É o segundo ano consecutivo que o nome lidera o ranking no país, conforme dados divulgados nesta sexta-feira (22) pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), conforme o g1.

O segundo nome mais registrado é masculino: Ravi, com 21.982 registros, que ultrapassou Miguel – nome que liderou a lista geral entre 2020 e 2023 e figurou em primeiro lugar entre os homens em 2024.

Em comparação com 2024, Ravi saltou do quarto lugar geral para segundo. Naquele ano, foram 21.697 pessoas registradas com o nome.

Helena seguiu na liderança, com 2.935 registros a mais em relação a 2024 – quando foram 25.336.

Divulgado em novembro pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o censo demográfico de 2022 aponta que haviam 336.186 "Helenas" no país naquele ano. No mesmo período, eram 63.267 "Ravis".

Veja os 10 nomes mais registrados no Brasil em 2025

Helena – 28.271 Ravi – 21.982 Miguel – 21.654 Maite – 20.677 Cecilia – 20.378 Heitor – 17.751 Arthur – 17.514 Maria Cecilia – 16.889 Theo – 16.766 Aurora – 16.506

Nomes femininos mais registrados

Helena – 28.271 Maite – 20.677 Cecilia – 20.378 Maria Cecilia – 16.889 Aurora – 16.506 Alice – 14.777 Laura – 14.487 Antonella – 10.436 Isis – 10.378 Heloisa – 9.703

Nomes masculinos mais registrados