Guarda compartilhada supera guarda exclusiva da mãe pela primeira vez no Brasil, aponta IBGE

Em 2024, em 42,6% dos casos a guarda dos filhos foi dada à mãe, em 2,8% ao pai e em 44,6% a ambos. adrian_ilie825 / Adobe Stock

Pela primeira vez, a guarda compartilhada de filhos após o divórcio supera a guarda dada exclusivamente para a mãe. É o que revela a Pesquisa Estatísticas do Registro Civil, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgada na manhã desta quarta-feira (10).



A Lei 13.058, de 2014, estabeleceu que a guarda compartilhada dos filhos deveria ser priorizada nos acordos de divórcio. Naquele ano, em 85% dos casos, a guarda ficou com a mãe, 5,5% com o pai e 7,5% com ambos. (Em 1% dos registros não havia a informação sobre a guarda e em 0,9% a guarda foi concedida a uma terceira pessoa).



Dez anos depois da aprovação da lei, em 2024, em 42,6% dos casos a guarda dos filhos foi dada à mãe, em 2,8% ao pai e em 44,6% a ambos, mostrando que a nova legislação foi aprovada pela população, na análise do IBGE. (Em 9,25% dos registros não havia informação sobre a guarda e em 0,8% foi concedida a uma terceira pessoa).

A pesquisa registrou em 2024 um total de 9.428.301 divórcios entre pessoas de sexos diferentes concedidos em primeira instância ou realizados por escrituras extrajudiciais, o que representa uma redução de 2,8% em relação ao total contabilizado em 2023.



De forma geral, nos últimos anos, o número de divórcios vem aumentando. Segundo os técnicos do IBGE, a queda registrada no ano passado ainda não é suficiente para indicar uma mudança dessa tendência.



Ainda assim, o número de casamentos apresentou um ligeiro aumento no ano passado. Em 2024 foram realizados 948.925 registros de casamento, um aumento de 0,9% em relação ao ano anterior. Desse total, 12.187 foram entre pessoas do mesmo sexo.