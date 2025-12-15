Ganhador da Mega da Virada de R$ 850 milhões tem que pagar Imposto de Renda? Confira regras

Ler resumo

Mega da Virada está com um prêmio estimado de R$ 850 milhões. Andréa Graiz / Agencia RBS

Ganhar na loteria, especialmente na Mega da Virada, é o sonho de quase todo brasileiro. Em 2025, o prêmio estimado do concurso especial é de R$ 850 milhões, com potencial de chegar em R$ 1 bilhão.

Com tanto dinheiro em mãos, quem acertar as dezenas encara não apenas a euforia da vitória, mas também algumas dúvidas: é preciso declarar a premiação no Imposto de Renda (IR)? Como funciona a tributação de grandes valores?

De acordo com o contador Evanir Aguiar dos Santos, diretor operacional da Fortus e diretor de relacionamento do Sindicato dos Contadores do Estado do Rio Grande do Sul (Sindiconta-RS), o vencedor precisa informar o valor na sua declaração anual do Imposto de Renda, mas isso não significa que ele será taxado pelo prêmio.

Como funciona na prática

A quantia divulgada nas campanhas promocionais dos sorteios é apresentada ao público já com o desconto de tributação. O montante de R$ 850 milhões é a quantia final a ser recebida após todos as taxas e descontos terem sido subtraídos.

Dessa forma, o que cai na conta do sortudo é o valor líquido. Não sofre novos abatimentos porque a dedução de impostos já foi realizada.

— A fonte pagadora, no caso a Loterias Caixa, faz a retenção de uma alíquota de 30% do valor bruto. A tributação é retida na fonte. A Caixa é quem irá recolher e repassar o imposto à Receita Federal quando for prestar suas contas — diz.

Valor bruto: total antes de descontos (prêmio + extras).

total antes de descontos (prêmio + extras). Valor líquido: total após os descontos (o que o apostador recebe)

Ao vencedor, cabe informar que recebeu o prêmio e qual foi a origem na sua declaração anual.

A quantia e a fonte pagadora devem ser informadas na ficha "Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva/Definitiva", que contempla os ganhos tributados na fonte.

Como funciona no caso dos bolões?

O mesmo é válido para apostas feitas em bolão. O Imposto de Renda de 30% é retido na fonte pela Caixa antes do pagamento aos vencedores. A diferença está na divisão do prêmio:

Cada participante recebe sua parte já líquida, proporcional à cota adquirida

Todos os ganhadores do bolão precisam informar o valor recebido na declaração do Imposto de Renda, mesmo que o imposto já tenha sido descontado

A Caixa emite um comprovante individual para cada participante, com o valor líquido e o imposto retido, para facilitar a declaração

Santos orienta ainda que cada apostador tenha um comprovante oficial da sua cota no momento em que a aposta for realizada, presencialmente ou por meio de canais oficiais.

Esse documento é a única garantia legal de que houve participação e evita problemas, seja com golpes ou com a Receita Federal no futuro.

Até quando as apostas podem ser realizadas

O prazo final para registrar as apostas da Mega da Virada 2025 é às 20h (horário de Brasília) do dia 31 de dezembro. Em anos anteriores, os jogos poderiam ser realizados até as 18h.

Após esse horário, não será mais possível incluir palpites, seja de forma presencial ou online.

As apostas podem ser realizadas nas agências lotéricas de todo o país ou pelos canais digitais da Caixa Econômica Federal, o que inclui o Internet Banking, o aplicativo Loterias Caixa (disponível para iOS e Android) e o site oficial.​

Quando o sorteio será realizado

O sorteio das dezenas está agendado para ocorrer às 22h (horário de Brasília) do dia 31 de dezembro de 2025, com transmissão ao vivo pelo canal no YouTube da Caixa Econômica Federal. Nos anos anteriores, vinha ocorrendo às 20h.

Como jogar

As regras para jogar na Mega da Virada são as mesmas dos concursos regulares da Mega-Sena. Para ganhar o prêmio principal é preciso acertar os seis números dentre os 60 disponíveis. A aposta simples com seis números custa R$ 6.

O prêmio acumula?

A Mega da Virada não acumula. Se não houver ganhadores na 1ª faixa de seis números, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa de cinco números e assim por diante, conforme as regras da modalidade.

