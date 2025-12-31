Fila virtual para apostar na Mega da Virada chega a 18 minutos no site e no app da Caixa

Ler resumo

Site da Caixa registrou fila de 18 minutos no início da tarde desta quarta-feira. Caixa / Reprodução

Além de alto movimento nas lotéricas, o último dia para apostar na Mega da Virada 2025 tem registrado filas também nos ambientes virtuais. No início da tarde desta quarta-feira (31), quem busca o site e o aplicativo da Caixa precisa esperar até 18 minutos para conseguir escolher os números, pagar e confirmar a chance de se tornar um dos ganhadores do prêmio, estimado em R$ 1 bilhão.

O prazo para apostar é até as 20h desta quarta-feira. O sorteio será realizado a partir das 22h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa Econômica Federal no YouTube.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6,00. É possível selecionar mais números, o que aumenta o preço de cada jogo.

Como apostar na Mega da Virada

Nas agências lotéricas

Encontre uma lotérica credenciada

Preencha o volante específico da Mega da Virada. Marque os números manualmente ou peça a Surpresinha (números aleatórios)

Entregue ao atendente e pague em dinheiro, cartão de débito ou Pix

Guarde o comprovante físico

Online

Entre em um dos canais digitais da Loterias Caixa e procure pelas apostas da Mega da Virada

Faça um cadastro e aceite o Termo de Adesão e Uso. É preciso ter mais de 18 anos

Marque entre seis e 20 dezenas (de 01 a 60) ou use a Surpresinha para seleção automática. É possível fazer até 999 apostas por carrinho, até as 20h do dia 31

Após escolher, clique em "Adicionar ao carrinho"

Vá ao carrinho para revisar os seus jogos

Use Pix ou cartão de crédito para efetuar o pagamento

Guarde o comprovante da aposta

Leia Mais Último dia para apostar na Mega da Virada enche lotéricas de Porto Alegre

Como acompanhar o sorteio da Mega da Virada

Data do sorteio: 31 de dezembro

31 de dezembro Horário: 22h (horário de Brasília)

22h (horário de Brasília) Prazo para apostar: até as 20h do dia 31 de dezembro

até as 20h do dia 31 de dezembro Onde acompanhar: pela transmissão ao vivo pelo canal do YouTube ou perfil oficial da Caixa

pela transmissão ao vivo pelo canal do YouTube ou perfil oficial da Caixa Valor estimado do prêmio: R$ 1 bilhão

Como funciona

A loteria é dividida entre três faixas de acerto: sena, quina e quadra. Enquanto a maior parte do valor vai para quem acerta os seis números do sorteio, quem faz cinco ou quatro também garante dinheiro no bolso.