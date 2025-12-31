Comportamento

Tentando a sorte
Fila virtual para apostar na Mega da Virada chega a 18 minutos no site e no app da Caixa

Sorteio do concurso especial será realizado às 22h desta quarta-feira e o prêmio pode chegar a R$ 1 bilhão

Zero Hora

