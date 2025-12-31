Fila virtual para apostar na Mega da Virada chega a 18 minutos no site e no app da Caixa

Além de alto movimento nas lotéricas, o último dia para apostar na Mega da Virada 2025 tem registrado filas também nos ambientes virtuais. No início da tarde desta quarta-feira (31), quem busca o site e o aplicativo da Caixa precisa esperar até 18 minutos para conseguir escolher os números, pagar e confirmar a chance de se tornar um dos ganhadores do prêmio, estimado em R$ 1 bilhão.
O prazo para apostar é até as 20h desta quarta-feira. O sorteio será realizado a partir das 22h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa Econômica Federal no YouTube.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6,00. É possível selecionar mais números, o que aumenta o preço de cada jogo.
Como apostar na Mega da Virada
Nas agências lotéricas
- Encontre uma lotérica credenciada
- Preencha o volante específico da Mega da Virada. Marque os números manualmente ou peça a Surpresinha (números aleatórios)
- Entregue ao atendente e pague em dinheiro, cartão de débito ou Pix
- Guarde o comprovante físico
Online
- Entre em um dos canais digitais da Loterias Caixa e procure pelas apostas da Mega da Virada
- Faça um cadastro e aceite o Termo de Adesão e Uso. É preciso ter mais de 18 anos
- Marque entre seis e 20 dezenas (de 01 a 60) ou use a Surpresinha para seleção automática. É possível fazer até 999 apostas por carrinho, até as 20h do dia 31
- Após escolher, clique em "Adicionar ao carrinho"
- Vá ao carrinho para revisar os seus jogos
- Use Pix ou cartão de crédito para efetuar o pagamento
- Guarde o comprovante da aposta
Como acompanhar o sorteio da Mega da Virada
- Data do sorteio: 31 de dezembro
- Horário: 22h (horário de Brasília)
- Prazo para apostar: até as 20h do dia 31 de dezembro
- Onde acompanhar: pela transmissão ao vivo pelo canal do YouTube ou perfil oficial da Caixa
- Valor estimado do prêmio: R$ 1 bilhão
Como funciona
A loteria é dividida entre três faixas de acerto: sena, quina e quadra. Enquanto a maior parte do valor vai para quem acerta os seis números do sorteio, quem faz cinco ou quatro também garante dinheiro no bolso.
- Sena: cerca de 90% do prêmio (aproximadamente R$ 900 milhões)
- Quina: cerca de 5% (aproximadamente R$ 50 milhões)
- Quadra: cerca de 5% (aproximadamente R$ 50 milhões)