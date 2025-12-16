Dom Odilo pede que padre Júlio Lancellotti suspenda transmissões ao vivo e se afaste das redes sociais

Em nota pública divulgada nesta terça-feira (16), o religioso afirmou que a medida faz parte de um período de recolhimento temporário solicitado pela Arquidiocese. Rovena Rosa / Agência Brasil

O cardeal arcebispo de São Paulo, dom Odilo Scherer, determinou que o padre Júlio Lancellotti suspenda a transmissão de missas ao vivo e se afaste temporariamente das redes sociais. A informação foi divulgada inicialmente pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, e confirmada pelo próprio religioso.

Segundo a publicação, o cardeal também pode decidir pela retirada do padre da Paróquia São Miguel Arcanjo, na Mooca, onde ele atua há mais de quatro décadas. Até o momento, no entanto, não há decisão oficial sobre transferência ou afastamento da paróquia.

A suspensão das transmissões foi comunicada pelo próprio padre Júlio no último domingo (14), durante uma celebração.

As missas vinham sendo exibidas ao vivo por canais como a Rede TVT, o portal ICL e plataformas digitais.

Nota pública de Júlio Lancellotti

Em nota pública divulgada nesta terça-feira (16), o religioso afirmou que a medida faz parte de um período de recolhimento temporário solicitado pela Arquidiocese. Ele ressaltou que as missas dominicais continuam sendo celebradas normalmente, às 10h, na Capela da Universidade São Judas, na Mooca.

"As transmissões estão temporariamente suspensas. As redes sociais não estão sendo movimentadas por um período de recolhimento temporário”, diz o texto. O padre também negou que exista decisão sobre sua saída da Paróquia São Miguel Arcanjo e reafirmou: "minha pertença e obediência à Arquidiocese de São Paulo".

Padre Júlio afirmou que dom Odilo pediu que ele "desse um tempo" como forma de proteção. Questionado pela colunista se concordava com a decisão, respondeu que cabe a ele somente obedecer.

Nota divulgada por Júlio Lancellotti. Padre Júlio Lancellotti / Reprodução

Quem é o padre Júlio Lancellotti?

Conhecido por sua atuação junto à população em situação de rua, o padre Júlio Lancellotti tem sido alvo frequente de ataques de parlamentares e grupos políticos de direita.

Em episódio recente, um deputado federal do PL afirmou ter levado um abaixo-assinado à Embaixada do Vaticano pedindo o afastamento do religioso de suas funções.

Padre Júlio tem 77 anos. Pelas regras da Igreja Católica, padres podem ser aposentados compulsoriamente a partir dos 75 anos, embora não haja obrigatoriedade automática, dependendo das necessidades da arquidiocese.