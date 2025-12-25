Dezembrite: por que culpa, frustração e cansaço se intensificam nesta época?

Dezembro concentra demandas familiares, profissionais e pessoais que ajudam a explicar o estresse emocional. mizar_21984 / stock.adobe.com

Cansaço, culpa, vergonha e raiva. Para muitas pessoas, são esses os sentimentos que predominam no final do ano, ao contrário da alegria que tradicionalmente é associada a essa época festiva. Esse mal-estar emocional, popularmente chamado de “dezembrite” — termo que não é reconhecido formalmente mas circula como um rótulo da chamada “psicologia pop” —, tem aparecido com frequência nos relatos de pacientes em consultórios de psicologia.

As queixas ficam mais frequentes no mês de dezembro, que concentra demandas familiares, profissionais e pessoais que ajudam a explicar o aumento do estresse emocional também conhecido como “Síndrome de Final de Ano”.

Segundo a psicóloga Larissa Alhadef, o fim do ano costuma afetar simultaneamente diferentes áreas da vida, o que potencializa a sensação de sobrecarga. Um dos principais fatores está nas relações familiares, marcadas por encontros, confraternizações e expectativas nem sempre correspondidas.

— As festas envolvem uma série de demandas, especialmente para quem recebe a família em casa. Organização, limpeza, comida, presentes e cobranças implícitas sobre quem faz o quê acabam gerando tensão — explica.

No campo profissional, o cenário também pesa com o fechamento de metas, aumento da demanda em alguns setores e pressão por desempenho. Há, ainda, o impacto do balanço pessoal, da autocobrança e das metas não cumpridas.

— Esse marco existe para que a gente reflita sobre o ano, mas ele vem acompanhado de muita cobrança. Muitas pessoas sentem que não alcançaram o que gostariam, o que gera culpa, vergonha e frustração — afirma Larissa.

Estratégias para reduzir o desgaste emocional

Para atravessar esse período com menos sofrimento, especialmente nas interações sociais, a psicóloga sugere algumas estratégias. A primeira é reduzir a expectativa de aprovação. Nos eventos de família, a dica é evitar debates infrutíferos, principalmente sobre temas sensíveis como política, religião, relacionamentos e filhos. Buscar assuntos mais neutros e leves é uma forma de preservar o convívio.

Quando surgem perguntas invasivas, mudar de assunto com leveza ou estabelecer limites claros é uma alternativa. Reconhecer o próprio desconforto emocional também faz parte do processo. A psicóloga usa a metáfora do “termômetro emocional” para explicar a importância da auto-observação.

— Não é preciso esperar chegar ao limite da raiva ou da tristeza. Perceber os sinais antes permite sair da situação, respirar ou buscar outra interação. Vale se perguntar por que aquilo dói e se é necessário colocar um limite mais firme — diz.

E quem não quer comemorar?

A decisão de não passar as festas com a família ou de se afastar de determinados familiares também figura neste contexto. A tradição nestes momentos, é ficar junto da família, o que não corresponde à realidade de todos. De acordo com a psicóloga, essas datas acabam funcionando como um lembrete de conflitos antigos e de necessidades emocionais que não foram atendidas ao longo da vida:

— Para quem cresceu em ambientes desestruturados, essa expectativa pode ser bastante dolorosa.

Ela ressalta, no entanto, que se afastar não deve significar isolamento. Buscar outras redes de apoio e relações que ofereçam acolhimento é fundamental.