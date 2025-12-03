Confira os resultados das loterias desta terça-feira

Confira os resultados dos sorteios desta segunda-feira (1) Arte GaúchaZH / Arte GaúchaZH

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1147, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (2):

10 - 13 - 20 - 21 - 23 - 24 - 30

Mês da sorte: Outubro

Premiação:

7 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 174.889,19

1 apostas ganhadoras, R$ 174.889,19 6 acertos: 25 apostas ganhadoras, R$ 2.998,10

25 apostas ganhadoras, R$ 2.998,10 5 acertos: 1091 apostas ganhadoras, R$ 25,00

1091 apostas ganhadoras, R$ 25,00 4 acertos: 14220 apostas ganhadoras, R$ 5,00

14220 apostas ganhadoras, R$ 5,00 Mês da Sorte: 51337 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 150.000,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3552, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (2):

04 - 05 - 06 - 07 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 23 - 25

Premiação:

15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 1.605.489,89

3 apostas ganhadoras, R$ 1.605.489,89 14 acertos: 648 apostas ganhadoras, R$ 1.456,08

648 apostas ganhadoras, R$ 1.456,08 13 acertos: 13364 apostas ganhadoras, R$ 35,00

13364 apostas ganhadoras, R$ 35,00 12 acertos: 165900 apostas ganhadoras, R$ 14,00

165900 apostas ganhadoras, R$ 14,00 11 acertos: 922317 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00

Vencedores:

PINHEIRO/MA

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos INDAIATUBA/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos SAO PAULO/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 2946, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (2):

04 - 13 - 17 - 21 - 49 - 54

Premiação:

6 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 5 acertos: 48 apostas ganhadoras, R$ 22.485,09

48 apostas ganhadoras, R$ 22.485,09 4 acertos: 2672 apostas ganhadoras, R$ 665,80

Acumulado para o próximo concurso: R$ 8.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6892, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (2):

10 - 21 - 38 - 73 - 77

Premiação:

5 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 4 acertos: 31 apostas ganhadoras, R$ 11.931,63

31 apostas ganhadoras, R$ 11.931,63 3 acertos: 2712 apostas ganhadoras, R$ 129,89

2712 apostas ganhadoras, R$ 129,89 2 acertos: 71332 apostas ganhadoras, R$ 4,93

Acumulado para o próximo concurso: R$ 4.000.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2326, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (2):

22 - 26 - 43 - 52 - 56 - 57 - 71

Time do coração: SAO PAULO/SP

Premiação:

7 acertos: não houve ganhadores

não houve ganhadores 6 acertos: 13 apostas ganhadoras, R$ 39.524,90

13 apostas ganhadoras, R$ 39.524,90 5 acertos: 472 apostas ganhadoras, R$ 1.555,15

472 apostas ganhadoras, R$ 1.555,15 4 acertos: 9177 apostas ganhadoras, R$ 10,50

9177 apostas ganhadoras, R$ 10,50 3 acertos: 89480 apostas ganhadoras, R$ 3,50

89480 apostas ganhadoras, R$ 3,50 Time do Coração: 55212 apostas ganhadoras, R$ 8,50