Confira os resultados das loterias desta terça-feira

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1147, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (2):
10 - 13 - 20 - 21 - 23 - 24 - 30
Mês da sorte: Outubro
Premiação:
- 7 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 174.889,19
- 6 acertos: 25 apostas ganhadoras, R$ 2.998,10
- 5 acertos: 1091 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 14220 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 51337 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 150.000,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3552, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (2):
04 - 05 - 06 - 07 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 23 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 1.605.489,89
- 14 acertos: 648 apostas ganhadoras, R$ 1.456,08
- 13 acertos: 13364 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 165900 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 922317 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00
Vencedores:
- PINHEIRO/MA
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- INDAIATUBA/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- SAO PAULO/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 2946, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (2):
04 - 13 - 17 - 21 - 49 - 54
Premiação:
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 48 apostas ganhadoras, R$ 22.485,09
- 4 acertos: 2672 apostas ganhadoras, R$ 665,80
Acumulado para o próximo concurso: R$ 8.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6892, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (2):
10 - 21 - 38 - 73 - 77
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 31 apostas ganhadoras, R$ 11.931,63
- 3 acertos: 2712 apostas ganhadoras, R$ 129,89
- 2 acertos: 71332 apostas ganhadoras, R$ 4,93
Acumulado para o próximo concurso: R$ 4.000.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2326, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (2):
22 - 26 - 43 - 52 - 56 - 57 - 71
Time do coração: SAO PAULO/SP
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 13 apostas ganhadoras, R$ 39.524,90
- 5 acertos: 472 apostas ganhadoras, R$ 1.555,15
- 4 acertos: 9177 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 89480 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 55212 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 58.000.000,00