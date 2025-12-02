Confira os resultados das loterias desta segunda-feira

Confira os resultados dos sorteios desta segunda-feira (1º) Arte GaúchaZH / Arte GaúchaZH

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2893, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

03 - 10 - 27 - 33 - 43 - 44

2º sorteio:

01 - 10 - 23 - 33 - 36 - 48

Premiação:

1º sorteio:

6 acertos: Não houve ganhadores

Não houve ganhadores 5 acertos: 7 apostas ganhadoras, R$ 7.357,64

7 apostas ganhadoras, R$ 7.357,64 4 acertos: 617 apostas ganhadoras, R$ 95,39

617 apostas ganhadoras, R$ 95,39 3 acertos: 11025 apostas ganhadoras, R$ 2,66

2º sorteio:

6 acertos: Não houve ganhadores

Não houve ganhadores 5 acertos: 18 apostas ganhadoras, R$ 2.575,17

18 apostas ganhadoras, R$ 2.575,17 4 acertos: 589 apostas ganhadoras, R$ 99,93

589 apostas ganhadoras, R$ 99,93 3 acertos: 9.717 apostas ganhadoras, R$ 3,02

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3551, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (1º):

01 - 02 - 03 - 07 - 08 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 25

Premiação:

15 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 14 acertos: 295 apostas ganhadoras, R$ 1.692,11

295 apostas ganhadoras, R$ 1.692,11 13 acertos: 9.703 apostas ganhadoras, R$ 35,00

9.703 apostas ganhadoras, R$ 35,00 12 acertos: 10.4095 apostas ganhadoras, R$ 14,00

10.4095 apostas ganhadoras, R$ 14,00 11 acertos: 55.2011 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Estimativa para o próximo concurso: R$ 5.000.000,00

Lotomania

Resultado do concurso nº 2856, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (1º):

00 - 02 - 04 - 08 - 09 - 10 - 12 - 14 - 15 - 42 - 43 - 53 - 67 - 69 - 72 - 79 - 85 - 93 - 98 - 99

Premiação:

20 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 19 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 41.578,44

6 apostas ganhadoras, R$ 41.578,44 18 acertos: 105 apostas ganhadoras, R$ 2.121,34

105 apostas ganhadoras, R$ 2.121,34 17 acertos: 711 apostas ganhadoras, R$ 219,29

711 apostas ganhadoras, R$ 219,29 16 acertos: 3.947 apostas ganhadoras, R$ 39,50

3.947 apostas ganhadoras, R$ 39,50 15 acertos: 16.334 apostas ganhadoras, R$ 9,54

16.334 apostas ganhadoras, R$ 9,54 0 acertos: Não houve acertador

Acumulado para o próximo concurso: R$ 4.700.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6891, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (1º):

19 - 29 - 35 - 64 - 78

Premiação:

5 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 4 acertos: 27 apostas ganhadoras, R$ 13.090,95

27 apostas ganhadoras, R$ 13.090,95 3 acertos: 2510 apostas ganhadoras, R$ 134,11

2510 apostas ganhadoras, R$ 134,11 2 acertos: 72684 apostas ganhadoras, R$ 4,63

Estimativa para o próximo concurso: R$ 3.200.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 779, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (1º):

coluna 1: 9

coluna 2: 4

coluna 3: 0

coluna 4: 0

coluna 5: 0

coluna 6: 9

coluna 7: 9

Premiação:

7 acertos: não houve ganhadores

não houve ganhadores 6 acertos: 11 apostas ganhadoras, R$ 6.733,26

11 apostas ganhadoras, R$ 6.733,26 5 acertos: 95 apostas ganhadoras, R$ 1.113,77

95 apostas ganhadoras, R$ 1.113,77 4 acertos: 1.380 apostas ganhadoras, R$ 76,67

1.380 apostas ganhadoras, R$ 76,67 3 acertos: 13.186 apostas ganhadoras, R$ 6,00