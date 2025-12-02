Confira os resultados das loterias desta segunda-feira

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2893, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
03 - 10 - 27 - 33 - 43 - 44
2º sorteio:
01 - 10 - 23 - 33 - 36 - 48
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 7 apostas ganhadoras, R$ 7.357,64
- 4 acertos: 617 apostas ganhadoras, R$ 95,39
- 3 acertos: 11025 apostas ganhadoras, R$ 2,66
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 18 apostas ganhadoras, R$ 2.575,17
- 4 acertos: 589 apostas ganhadoras, R$ 99,93
- 3 acertos: 9.717 apostas ganhadoras, R$ 3,02
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3551, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (1º):
01 - 02 - 03 - 07 - 08 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 25
Premiação:
- 15 acertos: Não houve acertador
- 14 acertos: 295 apostas ganhadoras, R$ 1.692,11
- 13 acertos: 9.703 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 10.4095 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 55.2011 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Estimativa para o próximo concurso: R$ 5.000.000,00
Lotomania
Resultado do concurso nº 2856, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (1º):
00 - 02 - 04 - 08 - 09 - 10 - 12 - 14 - 15 - 42 - 43 - 53 - 67 - 69 - 72 - 79 - 85 - 93 - 98 - 99
Premiação:
- 20 acertos: Não houve acertador
- 19 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 41.578,44
- 18 acertos: 105 apostas ganhadoras, R$ 2.121,34
- 17 acertos: 711 apostas ganhadoras, R$ 219,29
- 16 acertos: 3.947 apostas ganhadoras, R$ 39,50
- 15 acertos: 16.334 apostas ganhadoras, R$ 9,54
- 0 acertos: Não houve acertador
Acumulado para o próximo concurso: R$ 4.700.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6891, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (1º):
19 - 29 - 35 - 64 - 78
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 27 apostas ganhadoras, R$ 13.090,95
- 3 acertos: 2510 apostas ganhadoras, R$ 134,11
- 2 acertos: 72684 apostas ganhadoras, R$ 4,63
Estimativa para o próximo concurso: R$ 3.200.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 779, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (1º):
coluna 1: 9
coluna 2: 4
coluna 3: 0
coluna 4: 0
coluna 5: 0
coluna 6: 9
coluna 7: 9
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 11 apostas ganhadoras, R$ 6.733,26
- 5 acertos: 95 apostas ganhadoras, R$ 1.113,77
- 4 acertos: 1.380 apostas ganhadoras, R$ 76,67
- 3 acertos: 13.186 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 6.300.000,00