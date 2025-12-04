Confira os resultados das loterias desta quarta-feira

Confira os resultados dos sorteios desta quarta-feira (3) Arte GaúchaZH / Arte GaúchaZH

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2894, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

03 - 08 - 11 - 14 - 16 - 36

2º sorteio:

01 - 09 - 17 - 20 - 30 - 47 -

Premiação:

1º sorteio:

6 acertos: Não houve ganhadores

Não houve ganhadores 5 acertos: 14 apostas ganhadoras, R$ 3.500,20

14 apostas ganhadoras, R$ 3.500,20 4 acertos: 530 apostas ganhadoras, R$ 105,66

530 apostas ganhadoras, R$ 105,66 3 acertos: 9661 apostas ganhadoras, R$ 2,89

2º sorteio:

6 acertos: Não houve ganhadores

Não houve ganhadores 5 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 7.350,42

6 apostas ganhadoras, R$ 7.350,42 4 acertos: 369 apostas ganhadoras, R$ 151,77

369 apostas ganhadoras, R$ 151,77 3 acertos: 8311 apostas ganhadoras, R$ 3,36

Federal

Resultado do concurso nº 6023, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º bilhete: 014165 - valor do prêmio R$ 500.000,00

014165 - valor do prêmio R$ 500.000,00 2º bilhete: 036204 - valor do prêmio R$ 35.000,00

036204 - valor do prêmio R$ 35.000,00 3º bilhete: 049295 - valor do prêmio R$ 30.000,00

049295 - valor do prêmio R$ 30.000,00 4º bilhete: 003343 - valor do prêmio R$ 25.000,00

003343 - valor do prêmio R$ 25.000,00 5º bilhete: 002873 - valor do prêmio R$ 20.363,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3553, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (3):

01 - 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 12 - 13 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24

Premiação:

15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 473.667,59

3 apostas ganhadoras, R$ 473.667,59 14 acertos: 424 apostas ganhadoras, R$ 1.003,88

424 apostas ganhadoras, R$ 1.003,88 13 acertos: 11232 apostas ganhadoras, R$ 35,00

11232 apostas ganhadoras, R$ 35,00 12 acertos: 120395 apostas ganhadoras, R$ 14,00

120395 apostas ganhadoras, R$ 14,00 11 acertos: 557567 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00

Vencedores:

GOIANIA/GO

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos GOUVELANDIA/GO

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos SAO PAULO/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Lotomania

Resultado do concurso nº 2857, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (3):

04 - 12 - 13 - 20 - 22 - 26 - 30 - 34 - 36 - 52 - 69 - 74 - 77 - 80 - 82 - 87 - 92 - 95 - 96 - 99

Premiação:

20 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 4.614.602,26

1 apostas ganhadoras, R$ 4.614.602,26 19 acertos: 7 apostas ganhadoras, R$ 35.835,15

7 apostas ganhadoras, R$ 35.835,15 18 acertos: 75 apostas ganhadoras, R$ 2.090,39

75 apostas ganhadoras, R$ 2.090,39 17 acertos: 556 apostas ganhadoras, R$ 281,97

556 apostas ganhadoras, R$ 281,97 16 acertos: 3149 apostas ganhadoras, R$ 49,78

3149 apostas ganhadoras, R$ 49,78 15 acertos: 13338 apostas ganhadoras, R$ 11,75

13338 apostas ganhadoras, R$ 11,75 0 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 125.423,05

Acumulado para o próximo concurso: R$ 400.000,00

+Milionária

Resultado do concurso nº 308, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (3):

12 - 16 - 18 - 19 - 35 - 40

Premiação:

6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador

Não houve acertador 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador

Não houve acertador 5 acertos + 2 trevos: 1 apostas ganhadoras, R$ 165.208,59

1 apostas ganhadoras, R$ 165.208,59 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 9 apostas ganhadoras, R$ 8.158,45

9 apostas ganhadoras, R$ 8.158,45 4 acertos + 2 trevos: 52 apostas ganhadoras, R$ 1.512,89

52 apostas ganhadoras, R$ 1.512,89 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 509 apostas ganhadoras, R$ 154,55

509 apostas ganhadoras, R$ 154,55 3 acertos + 2 trevos: 873 apostas ganhadoras, R$ 50,00

873 apostas ganhadoras, R$ 50,00 3 acertos + 1 trevo: 5853 apostas ganhadoras, R$ 24,00

5853 apostas ganhadoras, R$ 24,00 2 acertos + 2 trevos: 6706 apostas ganhadoras, R$ 12,00

6706 apostas ganhadoras, R$ 12,00 2 acertos + 1 trevo: 47143 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 10.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 6893, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (3):

06 - 31 - 64 - 68 - 72

Premiação:

5 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 4 acertos: 23 apostas ganhadoras, R$ 17.845,51

23 apostas ganhadoras, R$ 17.845,51 3 acertos: 2318 apostas ganhadoras, R$ 168,63

2318 apostas ganhadoras, R$ 168,63 2 acertos: 66222 apostas ganhadoras, R$ 5,90

Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.000.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 780, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (3):

coluna 1: 5

coluna 2: 4

coluna 3: 0

coluna 4: 2

coluna 5: 2

coluna 6: 3

coluna 7: 9

Premiação:

7 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 6.340.541,93

1 apostas ganhadoras, R$ 6.340.541,93 6 acertos: não houve ganhadores

não houve ganhadores 5 acertos: 73 apostas ganhadoras, R$ 1.398,74

73 apostas ganhadoras, R$ 1.398,74 4 acertos: 1458 apostas ganhadoras, R$ 70,03

1458 apostas ganhadoras, R$ 70,03 3 acertos: 13576 apostas ganhadoras, R$ 6,00