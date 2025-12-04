Confira os resultados das loterias desta quarta-feira

Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2894, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
03 - 08 - 11 - 14 - 16 - 36
2º sorteio:
01 - 09 - 17 - 20 - 30 - 47 -
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 14 apostas ganhadoras, R$ 3.500,20
- 4 acertos: 530 apostas ganhadoras, R$ 105,66
- 3 acertos: 9661 apostas ganhadoras, R$ 2,89
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 7.350,42
- 4 acertos: 369 apostas ganhadoras, R$ 151,77
- 3 acertos: 8311 apostas ganhadoras, R$ 3,36
Federal
Resultado do concurso nº 6023, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
- 1º bilhete: 014165 - valor do prêmio R$ 500.000,00
- 2º bilhete: 036204 - valor do prêmio R$ 35.000,00
- 3º bilhete: 049295 - valor do prêmio R$ 30.000,00
- 4º bilhete: 003343 - valor do prêmio R$ 25.000,00
- 5º bilhete: 002873 - valor do prêmio R$ 20.363,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3553, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (3):
01 - 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 12 - 13 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24
Premiação:
- 15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 473.667,59
- 14 acertos: 424 apostas ganhadoras, R$ 1.003,88
- 13 acertos: 11232 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 120395 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 557567 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00
Vencedores:
- GOIANIA/GO
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- GOUVELANDIA/GO
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- SAO PAULO/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Lotomania
Resultado do concurso nº 2857, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (3):
04 - 12 - 13 - 20 - 22 - 26 - 30 - 34 - 36 - 52 - 69 - 74 - 77 - 80 - 82 - 87 - 92 - 95 - 96 - 99
Premiação:
- 20 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 4.614.602,26
- 19 acertos: 7 apostas ganhadoras, R$ 35.835,15
- 18 acertos: 75 apostas ganhadoras, R$ 2.090,39
- 17 acertos: 556 apostas ganhadoras, R$ 281,97
- 16 acertos: 3149 apostas ganhadoras, R$ 49,78
- 15 acertos: 13338 apostas ganhadoras, R$ 11,75
- 0 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 125.423,05
Acumulado para o próximo concurso: R$ 400.000,00
+Milionária
Resultado do concurso nº 308, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (3):
12 - 16 - 18 - 19 - 35 - 40
Premiação:
- 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos: 1 apostas ganhadoras, R$ 165.208,59
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 9 apostas ganhadoras, R$ 8.158,45
- 4 acertos + 2 trevos: 52 apostas ganhadoras, R$ 1.512,89
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 509 apostas ganhadoras, R$ 154,55
- 3 acertos + 2 trevos: 873 apostas ganhadoras, R$ 50,00
- 3 acertos + 1 trevo: 5853 apostas ganhadoras, R$ 24,00
- 2 acertos + 2 trevos: 6706 apostas ganhadoras, R$ 12,00
- 2 acertos + 1 trevo: 47143 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 10.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 6893, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (3):
06 - 31 - 64 - 68 - 72
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 23 apostas ganhadoras, R$ 17.845,51
- 3 acertos: 2318 apostas ganhadoras, R$ 168,63
- 2 acertos: 66222 apostas ganhadoras, R$ 5,90
Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.000.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 780, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (3):
coluna 1: 5
coluna 2: 4
coluna 3: 0
coluna 4: 2
coluna 5: 2
coluna 6: 3
coluna 7: 9
Premiação:
- 7 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 6.340.541,93
- 6 acertos: não houve ganhadores
- 5 acertos: 73 apostas ganhadoras, R$ 1.398,74
- 4 acertos: 1458 apostas ganhadoras, R$ 70,03
- 3 acertos: 13576 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 100.000,00