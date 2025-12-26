Comportamento

Beleza premiada
Notícia

Concurso no litoral gaúcho dá R$ 125 mil para imóveis com a melhor decoração natalina: "Natal simboliza amor, paz e união"

Iniciativa é da prefeitura de Capão da Canoa, no Litoral Norte, e busca embelezar a cidade, valorizar tradições e fortalecer o turismo

Vinicius Coimbra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS