Concurso no litoral gaúcho dá R$ 125 mil para imóveis com a melhor decoração natalina: "Natal simboliza amor, paz e união"

Uma casa no bairro Guarani, em Capão da Canoa, no Litoral Norte, destaca-se no período natalino. O imóvel ostenta uma coleção de itens relacionados ao período, entre eles luzes fixadas às árvores, pinheiros, Papais Noéis, renas, presépios e guirlandas.

A abundância de cores e itens fez do local um ponto turístico, que recebe pessoas interessadas em tiras fotos, conforme observou Zero Hora na noite desta quinta-feira (25).

— O Natal é prioridade, é uma data muito importante para a nossa família. Natal simboliza amor, paz e união, é uma data em que se esquece da dificuldade, dos problemas e renascemos — justifica Jeferson Rolim, um dos moradores da residência.

A casa concorre a um prêmio de R$ 20 mil na primeira edição do concurso "Bilha Capão", organizado pela prefeitura de Capão da Canoa para estimular que moradores do município decorem a parte externa dos imóveis com temática natalina. Ao todo serão distribuídos R$ 125 mil em cinco categorias — veja o serviço no fim da reportagem.

Jeferson Rolim (E), com o filho Ryann e a esposa, Tatiane. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Brigadiano da reserva, Rolim conta que se mudou para a casa em 2011 e incrementou a decoração aos poucos. Para o Natal de 2025, começou a arrumar os enfeites em novembro, trabalho que se estendeu por alguns dias e contou com a ajuda da esposa, Tatiane Rolim, 46 anos, e do filho, Ryann Rolim, 15.

Naquele momento, o concurso ainda não havia sido divulgado, então a participação na disputa não influenciou na decoração. Ele diz que, se for o vencedor, investirá o dinheiro em outros apetrechos para o Natal de 2026, como a decoração do telhado da casa.

— Não queremos "nos exibir" para os outros, fizemos a decoração pensando na família, no bem-estar de reunir todo mundo, de quem vem aqui e faz uma foto para recordar. É um investimento que deixa uma marca — acrescenta.

Outro concorrente ao prêmio é o casal André da Rosa Mantovani, 42 anos, e Débora Gaspar Centeno, 48, moradores do bairro São Jorge. Eles fizeram uma decoração luminosa multicolorida, que ocupa palmeiras presentes em frente ao imóvel, situado em uma esquina.

— Já fazemos esse tipo de decoração há uns quatro anos, e agora faríamos de novo, mas demos uma caprichada e já aproveitamos para participar do concurso — contou Mantovani.

A decoração da casa inclui elementos como uma árvore de Natal, uma rena e um Papai Noel sentado no telhado, feitas pelo próprio casal. Segundo o morador, para este ano, foram investidos entre R$ 400 e R$ 500 para embelezar a celebração natalina.

— Nos últimos anos, fomos arrumando os enfeites sem saber que participaríamos do concurso. Analisamos como decorar, fomos colocando aos poucos e chegou nesse resultado. Ano que vem queremos ampliar e colocar mais luzes. Se ganharmos (o concurso), vamos usar parte do dinheiro para melhorar a decoração — disse a diarista.

Sobre o concurso

Segundo a prefeitura de Capão da Canoa, o concurso tem como objetivos "o embelezamento da cidade, a valorização das tradições natalinas e o fortalecimento do turismo e do desenvolvimento local". As inscrições começaram em 1º de dezembro e seguem até o próximo dia 31, e podem ser feitas neste link.

O edital prevê uma análise de uma comissão do poder público e, por fim, uma votação popular pelo site, que apontará o vencedor. Inovação, qualidade estética e sustentabilidade estão entre os quesitos analisados no concurso. O resultado está previsto para ser divulgado no dia 21 de janeiro de 2026. Veja os valores do vencedor de cada categoria (só o primeiro lugar recebe dinheiro):