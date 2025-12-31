Como será 2026 segundo os astros, as cartas e os búzios

De Porto Alegre, Pai Igor perguntou aos búzios. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Com o intuito de saber o que 2026 reserva, a reportagem conversou com a cigana Helena Ferreira, de Viamão, que usou o baralho cigano, o Pai Igor de Oxum, que jogou os búzios para responder dúvidas sobre o futuro, e a astróloga Jackye Ferraz que produziu e consultou o mapa astral para o próximo ano, ambos de Porto Alegre.

Os três projetaram como será o clima, as decisões nos relacionamentos, como se preparar para as oscilações na economia e os acontecimentos no mundo dos famosos.

O ano será regido pelo orixá Ogum, conhecido por ser o guerreiro que abre caminhos. Na astrologia, 2026 será regido por Marte, indicando um ano de muita ação, coragem, intensidade e decisões. Além do protagonismo dos signos de fogo, especialmente Áries. Confira previsões.

Cigana Helena Ferreira

— O ano de 2026 vai ser regido com a energia da roda da fortuna, que é o número 10. E também a do mago, que é o número 1. Basicamente essas duas energias estão mais fortes nessa virada aí. A roda da fortuna é um arcano que fala de movimento, de muita mudança, nada vai ficar parado. Sempre haverá mudanças.

Pai Igor de Oxum

— Vemos um ano de muito movimento. Ogum não aceita nada que é estagnado, nada que é parado. Ogum com certeza vai fazer algum movimento de agito. Das pessoas quererem muito mais, e é uma necessidade interna de cada um querer avançar e mudar. É um ano de muita mudança, nada estagnado, nada travado.

Astróloga Jackye Ferraz

— O ano astrológico começa em 20 de março, com a entrada do Sol em Áries, marcando o fim da regência de Júpiter e o início da regência de Marte. Esse contexto reforça mudanças coletivas, com foco nas massas. Em 2026, o chamado é para o posicionamento e a ação, mas com Marte em Peixes, esse impulso vem acompanhado de um convite à espiritualidade como o autoconhecimento. O período tende a exigir escolhas, provocar conflitos e acelerar processos de transformação pessoal e social, sem espaço para neutralidade.

Cigana Helena Ferreira consultou o baralho cigano. Jeff Botega / Agencia RBS

Relacionamentos

Cigana Helena Ferreira

— Só os relacionamentos que estiverem muito firmados vão permanecer. Mas vemos também muitas traições, separações e uniões.

Pai Igor de Oxum

— Nós temos grandes desafios e as pessoas não aceitando nada igual, nada que fique parado. Situações que se repetem e que desagrada à parte sentimental, relacionamentos. Então, as pessoas vão estar um pouquinho mais intolerantes. Ou de outra forma, pensando de um lado mais positivo, valorizando o seu eu. Valorizando o seu estado emocional e não permitindo que o outro faça sofrer de qualquer maneira.

Astróloga Jackye Ferraz

— Apenas as relações que possuem profundidade e vínculo real permanecerão. Tudo o que for superficial ou mantido apenas por aparência tende a ser cortado pela energia de Marte.

Saúde

Cigana Helena Ferreira

— Na saúde, temos a questão da prevenção e autocuidado, principalmente com a alimentação. O contato com a natureza também é primordial. Então, quem não estiver com essa conexão, realmente vai penar. Vai ter doença, vai ter muitas mortes. É importante o respeito com a natureza.

Pai Igor de Oxum

— Na área da saúde, a gente tem dois momentos. Temos algumas pessoas em evolução numa ideia mental do cuidado, do autocuidado. As pessoas estarão mais focadas em se cuidar, porque entra a parte da saúde emocional, saúde física, e tudo isso envolve uma ideia principal aqui, que é o abandono de situações que prejudicam, que deixam o mal-estar, como vícios. Aqui Ogum nos traz soluções, então existe um avanço na área de saúde.

Astróloga Jackye Ferraz

— Netuno também é o planeta dos vírus, da doença. Marte, que é o regente do ano, também fala um pouco sobre doença. Então, talvez seja um ano que a gente se volte um pouco mais para as questões de saúde. É também um ano para se olhar mais, para se cuidar. Um bom momento para o autocuidado e para check-up.”

Segurança

Cigana Helena Ferreira

— Em um sentido amplo, de proteção e segurança das pessoas, cada um vai ter que buscar essa segurança interna dentro de si, vai ter que olhar para dentro de si, olhar para suas sombras e trabalhar nesse sentido para ter essa força e poder.

Pai Igor de Oxum

— Parte de segurança apresenta um tanto de desequilíbrio. De forma clara, a segurança pessoal, municipal, estadual, tudo seguindo de forma tranquila aqui. Não tem grandes choques, mas tem uma marcação muito clara e nítida de algum desequilíbrio que vai acontecer e isso vai gerar alguns choques. Vai gerar alguma confusão, vai gerar algum desconforto e aí, sim, é uma situação que coloca todos na mesma situação.

Astróloga Jackye Ferraz

— Plutão em Aquário fala do coletivo e das pessoas nas ruas. Isso pode se manifestar em protestos e movimentos sociais, mas também em mais conflitos, principalmente pela influência de Marte, que tem relação com a área militar. Podemos ver uma presença maior das forças de segurança e, ao mesmo tempo, um risco maior de episódios de violência. Por outro lado, há uma leitura positiva, que aponta para mais pessoas ocupando os espaços públicos e uma sensação maior de segurança.

Jackye Ferraz usou o mapa astral. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Economia e emprego

Cigana Helena Ferreira

— Aqui as coisas vão ter que ser desbravadas com coragem para que possa haver uma evolução nesse sentido. Vão ter muitas dificuldades, muitas perdas na parte econômica, muito mais por esse distúrbio energético do que por qualquer outra coisa, porque as pessoas vão estar assim nessa tendência, digamos, frágil. Então, isso leva a prejuízo e obstáculos. Mas se a pessoa conseguir fazer esse trabalho interno, ela vai conseguir superar isso. A área da comunicação vai estar muito desenvolvida e com os caminhos muito abertos. Para isso, e a questão de quem procura emprego também vai ser um ano propício.

Pai Igor de Oxum

— A ideia de alcançar o seu sonho, seus objetivos, vai ser muito mais a flor da pele. Será um ano de sorte, de caminhos abertos, é uma ideia positiva para todo o mundo que lembrar da parte espiritual. Porque a espiritualidade estará batendo muito na porta das pessoas. Com certeza será um caminho aberto e positivo para todos aqueles, por óbvio, que focarem e quiserem ir atrás. Então, as pessoas estarão insatisfeitas e, ao mesmo tempo, correndo e querendo mudar.

Astróloga Jackye Ferraz

— Na economia, há oportunidades no empreendedorismo, concursos públicos e estudos. Ao mesmo tempo, não é um ano de grande destaque financeiro. Com Júpiter em Leão, existe chance de crescimento, mas também um exagero nos gastos, o que exige cautela. Entramos em um período de escassez e possíveis crises econômicas, então o cuidado com o dinheiro será fundamental. É um ano mais voltado ao trabalho, à construção e à mudança de carreira. Também é um período em que empreendedoras ganham destaque.

Famosos

Cigana Helena Ferreira

— Sobre o Faustão não apareceu nada grave, mas ele vai ter desgaste e problemas. Vai para o hospital e vai fazer tratamento. As boas alianças da equipe médica vão ajudar muito ele a poder ultrapassar esses obstáculos.

Pai Igor de Oxum

— Aqui, nós temos Xapanã com Xangô, que não é muito legal. São cortes repentinos. Vejo o desencarne repentino de uma pessoa muito famosa.

Astróloga Jackye Ferraz

— É um ano muito marcado por separações. Relações recentes, sem vínculo sólido, tendem a não se sustentar. São relações que acabam, porque a energia de Marte é de corte: é um ano de encerramentos.

Clima no Brasil

Cigana Helena Ferreira

— Existe uma troca energética de proteção em relação à natureza. Então, as pessoas que estiverem ligadas a essa energia vão estar muito bem protegidas.

Pai Igor de Oxum

— Fora a ideia científica, a questão espiritual também segue marcando situações bastante complicadas. Há um desequilíbrio na parte do clima, e é um castigo muito forte com uma ideia de água. Então a água é muito ampla. Porque aqui a gente fala de mar, a gente fala de rio, a gente fala de chuva, mas também tem uma parte que liga tudo isso a alguma questão de sofrimento de pessoas. E aí a gente está falando de grandes massas. Bem ruim.

Astróloga Jackye Ferraz

— Como Netuno é o planeta que rege as águas, há uma previsão de fenômenos severos, como enchentes. Saturno, é a escassez, a falta desse elemento também é prevista.

Clima no Rio Grande do Sul

Pai Igor de Oxum

— Existe mais leveza aqui. Marca um desequilíbrio, porém muito mais leve que em alguma cidade do Brasil. O Rio Grande do Sul, numa ideia apenas com um desequilíbrio, é a estiagem, calor muito forte, pouca chuva. Acredito que a agricultura é uma das que mais vai sofrer um pouco. Vejo o Rio Grande do Sul marcado por desequilíbrio climático numa ideia de chuva. Muito sol, essa seca e este choque, mas não vejo uma parte climática trazendo problemas fortes que nem acontecem no Brasil.

Pai Igor de Oxum jogou os búzios. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Eleições no Brasil

Cigana Helena Ferreira

— Muitas pessoas que estão agindo por baixo do pano, com segredos, coisas ocultas e mal contadas vão ser amortecidas, vão perder o poder e a sua vez. Por aqui me mostra uma figura masculina e uma feminina, como se as mulheres estivessem agora mais alinhadas para caminharem juntos. Então podemos esperar mais mulheres nesta luta se manifestando e tendo mais destaque.

Pai Igor de Oxum

— A ideia do pensamento político mais frágil, mais fraco, vai se acabar, ele está se acabando e as pessoas vão se colocar de forma mais firme.

Astróloga Jackye Ferraz

— É um ano de uma liderança muito forte, de se apresentar. E esse líder aí a gente vai trabalhar com as energias. Esse líder pode ser um líder de algo muito bom para o Brasil. Existe uma dualidade nessa energia: por um lado, pode ser um líder justo, focado no coletivo e na justiça social, por influência de Plutão em Aquário, por outro, devido à regência de Marte, pode ser uma liderança voltada puramente ao poder e ao arquétipo do “guerreiro”. A gente vai conseguir perceber essa força do que vai acontecer a partir de julho.

Eleições no Rio Grande do Sul

Cigana Helena Ferreira

— De modo geral, temos uma questão tranquila. Claro que tem sempre pessoas que vão tentar puxar o tapete um do outro, vai ter traições, vai ter sofrimentos, injustiças e até mesmo alguns problemas de saúde.

Pai Igor de Oxum

— Em um panorama geral existem alguns devaneios e loucuras ligadas ao extremismo. Então, a gente está falando de uma direita e uma esquerda forte. O Rio Grande do Sul, mais uma vez, assina uma ideia contrária do Brasil ligado a ideia de candidatos e votos. As pessoas estarão muito mais rígidas em cima daquilo que o candidato vai ter para oferecer.

Grêmio

Cigana Helena Ferreira

— No Grêmio, eu vejo uma mulher no comando. Mas é uma pessoa que será muito impulsiva, vai querer fazer e acontecer de qualquer jeito. Por um lado também tem a questão dos recursos financeiros. Vejo algo positivo neste sentido, mas por outro tem a questão da prepotência, abuso de poder e impulsividade.

Pai Igor de Oxum

— Situação extremamente positiva. A inclinação do Grêmio não tem erro. É para frente, é chegando aonde pretende, situações extremamente positivas, situações dando certo, vai crescer, vai mudar também algo, porém será bastante positivo.

Astróloga Jackye Ferraz

— 2026 será um ano de “ralar”. É um momento de altos e baixos. Os dois times terão que lutar muito apenas para se manter bem. Não será um ano de facilidades. Embora vitórias pontuais ocorram, nada de grandioso é previsto. Não posso dizer que um vai estar melhor do que o outro, porque eu não vejo ninguém assim, fazendo festa.

Internacional

Cigana Helena Ferreira

— Vejo o corte de alguma pessoa por questões mal resolvidas e outras escondidas. Mas vai ser muito positivo porque vem a carta Mundo. E Mundo é a vitória, o Mundo é o equilíbrio de todos os elementos. E é a virada de um novo ciclo. Então essa mudança vai ser para melhor, porque aí mostra a carta da Casa, que confirma alegrias e comemorações. Então eu acredito quando aparece essa carta, é porque ele vai estar bem estruturado.

Pai Igor de Oxum

— Para o Inter, enquanto não houver uma mudança significativa, a situação é bem ruim. Não consigo dizer se trata de técnico, de presidência. Exige esta mudança, que enquanto não acontecer, é como se tivesse correndo atrás do rabo. Sempre em círculos. No segundo semestre, o Inter é um pouco mais feliz.