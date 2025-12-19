Ceia completa de Natal com partes de alimentos que costumam ser descartadas. Renan Mattos / Agencia RBS

A ceia de Natal costuma ser sinônimo de mesa farta, família reunida e pratos que passam de geração em geração. Só que, para muitas pessoas, o fim de ano chega acompanhado de uma preocupação: como manter o espírito da celebração sem pesar no bolso?

Com um pouco de criatividade e consciência, é possível apostar no aproveitamento integral dos alimentos, com técnicas que transformam partes que normalmente iriam para o lixo – como cascas de melancia ou de laranja – em preparos nutritivos.

— É possível montar uma mesa bonita e nutritiva sem gastar muito. Parte dos ingredientes já está nas casas das famílias, como pão e arroz, que podem ser usados em versões festivas — comenta Andrea Rosa, nutricionista do Sesc Mesa Brasil.

Se, num primeiro olhar, a prática pode parecer apenas uma economia bem-vinda, Andrea lembra que o aproveitamento integral também é uma forma de cuidar da saúde e do planeta. Isso porque as partes menos convencionais dos alimentos costumam concentrar uma boa quantidade de fibras, vitaminas e minerais – exatamente o que deixamos para trás quando retiramos cascas e talos.

— Incentivo o consumo de partes como cascas, folhas, talos, sementes, que muitas vezes são ricas em fibras, vitaminas e minerais e que acabam indo pro lixo. Quando essas partes vão fora, perdemos nutrientes e aumentamos o desperdício. Na minha casa, por exemplo, quase não temos lixo orgânico, porque usamos os alimentos de forma integral — afirma.

Para quem quer dar os primeiros passos, a nutricionista recomenda leveza e um certo espírito explorador. Nada de receitas complexas: começar pode ser tão simples como abrir a geladeira, observar o que já está ali e se permitir experimentar.

— Não tenha medo de testar. Pergunte-se se é preciso descascar os legumes, pois muitas vezes não é. Experimente receitas simples, como bolo de casca de banana ou abobrinha — orienta a nutricionista.

Uma mesa completa

A nutricionista montou, a convite da reportagem, um cardápio completo que inclui ave natalina, suco, salada, arroz colorido, farofa e sobremesa, tudo usando ingredientes presentes no dia a dia. A ceia sugerida serve de seis a oito pessoas e custa em torno de R$ 70.

Borbulhas de laranja

Ingredientes: 2 cenouras; 200ml de suco de limão; 1 laranja com casca; 1,5 litro de água com gás; açúcar e gelo a gosto.

2 cenouras; 200ml de suco de limão; 1 laranja com casca; 1,5 litro de água com gás; açúcar e gelo a gosto. Modo de preparo: bata a cenoura, suco de limão e laranja com casca no liquidificador com um pouco de água. Coe e reserve essa polpa para uso em outra preparação. Misture com água com gás, açúcar e gelo

Salada de casca de laranja

Ingredientes: cascas de 1 laranja; 1 cenoura ralada; 1 xícara de repolho roxo picado; 1 maçã picada; ½ xícara de uva passa; suco de 1 laranja; 1 colher (sopa) de azeite; sal e pimenta a gosto

cascas de 1 laranja; 1 cenoura ralada; 1 xícara de repolho roxo picado; 1 maçã picada; ½ xícara de uva passa; suco de 1 laranja; 1 colher (sopa) de azeite; sal e pimenta a gosto Modo de preparo: ferva as cascas por 3 minutos. Misture com os demais ingredientes e tempere com suco de laranja, azeite, sal e pimenta

Arroz colorido

Ingredientes: 3 xícaras de arroz cozido; talos de cenoura, beterraba e brócolis picados; 1 cenoura picada; ½cebola; 1 dente de alho; 1colher (sopa) de óleo; sal e pimenta a gosto

3 xícaras de arroz cozido; talos de cenoura, beterraba e brócolis picados; 1 cenoura picada; ½cebola; 1 dente de alho; 1colher (sopa) de óleo; sal e pimenta a gosto Modo de preparo: refogue a cebola e o alho no óleo. Junte cenoura e os talos, cozinhe levemente. Misture o arroz e tempere

Ave natalina

Ingredientes: 1 frango inteiro; suco de 1 laranja; 1 cebola; 4 dentes de alho; alecrim, colorau, sal, pimenta e óleo

1 frango inteiro; suco de 1 laranja; 1 cebola; 4 dentes de alho; alecrim, colorau, sal, pimenta e óleo Modo de preparo: bata os temperos no liquidificador. Marine o frango por 2 horas. Asse coberto com papel alumínio por 45 minutos, regando com a marinada. Retire o papel e doure. Decore com brócolis e tomates-cereja

Farofa de casca de melancia

Ingredientes: 2 xícaras de casca de melancia ralada; 1 cenoura ralada; 1cebola; 2 dentes de alho; 1 xícara de farinha de mandioca; sal, pimenta e salsinha

2 xícaras de casca de melancia ralada; 1 cenoura ralada; 1cebola; 2 dentes de alho; 1 xícara de farinha de mandioca; sal, pimenta e salsinha Modo de preparo: refogue cebola e alho. Junte casca de melancia e cenoura. A crescente farinha, tempere e finalize com salsinha

Pudim de pão

Ingredientes: 4 ovos; 1 lata de leite condensado; 4 pães amanhecidos; 2 medidas de leite (use a lata para medir); açúcar para a calda

4 ovos; 1 lata de leite condensado; 4 pães amanhecidos; 2 medidas de leite (use a lata para medir); açúcar para a calda Modo de preparo: bata tudo no liquidificador. Faça a calda com açúcar na fôrma, despeje a mistura e asse em banho-maria por 45 minutos