Como jogar na Mega da Virada 2025 e quais as chances de levar o prêmio bilionário

A Mega da Virada 2025 promete pagar o maior prêmio da história do concurso. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Ainda dá tempo de apostar na Mega da Virada 2025. O prêmio do último sorteio do ano está estimado em R$ 1 bilhão, o maior da história do concurso.

A novidade é que o sorteio será realizado às 22h (horário de Brasília) do dia 31 de dezembro, ampliando o prazo para quem quiser tentar a sorte. As apostas podem ser feitas online ou nas casas lotéricas até às 20h do dia 31.

Os bolões também ficam disponíveis até as 20h, no site e no aplicativo da Caixa. Após esse horário, não será mais possível registrar palpites. A seguir, veja outras dúvidas e como se preparar para fazer o seu jogo da mega.

O prêmio acumula?

A Mega da Virada não acumula. Se ninguém acertar as seis dezenas, o prêmio será dividido entre quem fizer a quina — cinco números, ou a quadra, respectivamente, conforme as regras da modalidade.

Como apostar na Mega da Virada 2025?

Pré-requisitos para jogar

Ter mais de 18 anos;

Possuir um cartão de crédito válido;

Fazer um cadastro nas Loterias Online por site ou aplicativo;

Fazer no máximo 999 apostas por carrinho, e respeitar o horário limite de cada aposta (20h do dia do sorteio).

Nas agências lotéricas

Para apostar presencialmente nas Loterias Caixa, o apostador deve:

Encontre uma lotérica credenciada;

Preencha o volante específico da Mega da Virada. Marque seus números manualmente ou pedir Surpresinha (números aleatórios);

Entregue ao atendente e pague em dinheiro, cartão de débito ou Pix;

Guardar o comprovante físico.

Online

Já para quem prefere a modalidade online, o passo a passo é:

Entre em um dos canais digitais da Loterias Caixa e procure pelas apostas da Mega da Virada;

Faça um cadastro e aceite o Termo de Adesão e Uso;

Marque entre 6 e 20 dezenas (de 01 a 60) ou use a Surpresinha para seleção automática;

Após escolher, clique em "Adicionar ao carrinho";

Vá ao carrinho para revisar seus jogos;

Use Pix ou cartão de crédito para efetuar o pagamento;

Guarde o comprovante da aposta.

Como fazer o bolão entre amigos?

Para realizar o bolão entre amigos, colegas de trabalho ou familiares, por exemplo, basta juntar todas as pessoas e formar um grupo.

Na sequência, escolher os números da aposta, marcar a quantidade de cotas e oficializar em qualquer lotérica do país.

Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante. Em caso de premiação, cada um poderá resgatar o prêmio individualmente.

Primeiro reúna a galera e veja quantas pessoas desejam participar;

Em seguida, com o volante em mãos, escolha os números para concorrer ao prêmio;

Por bolão, é permitida a realização de no máximo 10 apostas

Em caso de bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos;

Preencha o campo "bolão" no final da cartela;

Escolha o número de cotas: no mínimo duas e no máximo 100;

Pague a aposta. Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 18. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 7;

Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante;

Distribua os recibos aos apostadores do bolão.

O apostador também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Basta solicitar ao atendente a quantidade de cotas que deseja e guardar o recibo para conferir a aposta no dia do sorteio.

Como fazer o bolão online?

No momento, é possível fazer apenas a compra de cotas de bolões já organizados pelas unidades lotéricas e disponibilizadas online. Grupos que desejem fazer suas apostas, com números de sua escolha, devem realizar presencialmente.

Entre em um dos canais digitais da Loterias Caixa e procure pelo "Bolão";

Faça um cadastro e aceite o Termo de Adesão e Uso;

Quando o apostador acessar o portal ou o aplicativo serão apresentadas as cotas das lotéricas mais próximas à localização geográfica do seu cadastro;

Visualize e insira as apostas no carrinho;

Confira o detalhamento individual de cada aposta, assim como o valor total do carrinho;

Pague sua compra com Pix ou cartão de crédito;

Guarde os comprovantes das cotas adquiridas.

Quanto custa jogar na Mega da Virada

É possível criar apostas simples, que custam R$ 6, ou entrar em algum bolão, cujo custo mínimo é R$ 18.

Onde assistir ao sorteio?

Haverá transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa Econômica Federal no YouTube.

Quais as chances de ganhar o prêmio de R$ 1 bilhão?

De acordo com a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de ganhar o prêmio principal com uma aposta de seis números é de um em 50.063.860 (cerca de 50 milhões), o que equivale a 0,000001997% de chance.

No entanto, a Mega-Sena permite aumentar a possibilidade de ganho ao apostar em mais números. Veja como isso funciona:

Aposta com seis números (R$ 6): 1 chance em 50 milhões

1 chance em 50 milhões Aposta com sete números ( R$ 42): 1 chance em cerca de 7,1 milhões

( 1 chance em cerca de 7,1 milhões Aposta com oito números (R$ 168) : 1 chance em cerca de 1,7 milhão

: 1 chance em cerca de 1,7 milhão Aposta com 10 números (R$ 1.260) : 1 chance em 238,4 mil

: 1 chance em 238,4 mil Aposta com 20 números (R$ 232.560): 1 chance em 1.292

Quais são os números que mais saem no sorteio da Mega da Virada?

Desde a primeira Mega da Virada, os números que mais apareceram nos sorteios foram:

10 - sorteado cinco vezes

- sorteado cinco vezes 05 - sorteado quatro vezes

- sorteado quatro vezes 33 - sorteado quatro vezes

- sorteado quatro vezes 03 - sorteado três vezes

- sorteado três vezes 20 - sorteado três vezes

- sorteado três vezes 34 - sorteado três vezes

- sorteado três vezes 36 - sorteado três vezes

- sorteado três vezes 41 - sorteado três vezes

- sorteado três vezes 56 - sorteado três vezes

- sorteado três vezes 58 - sorteado três vezes

Quanto rende 1 bilhão por mês?

Um levantamento realizado pela CNN Brasil mostra quanto que o R$ 1 bilhão renderia nas principais modalidades de renda fixa. De acordo com o estudo, a poupança renderia, em um mês, pouco mais de R$ 6,6 milhões; em 12 meses, o rendimento acumulado seria de aproximadamente R$ 81,7 milhões.

Os CDBs de bancos médios aparecem como alternativas mais rentáveis, considerando uma remuneração equivalente a 110% do CDI. Nessa hipótese, o investimento de R$ 1 bilhão renderia cerca de R$ 10,2 milhões em apenas um mês e aproximadamente R$ 135 milhões ao longo de um ano.

Os valores mostrados já são o lucro final que vai para o seu bolso, pois os impostos e as taxas cobradas pelos bancos já foram descontados do valor do prêmio (exceto na poupança, que é isenta de tributação). O cálculo do estudo usou taxas padrão do mercado para facilitar a comparação, mas esses custos podem mudar um pouco dependendo da corretora que o cidadão usar.

Ganhador da Mega da Virada tem que pagar Imposto de Renda?

Com tanto dinheiro em mãos, quem acertar as dezenas encara não apenas a euforia da vitória, mas também algumas dúvidas: é preciso declarar a premiação no Imposto de Renda (IR)? Como funciona a tributação de grandes valores?

De acordo com o contador Evanir Aguiar dos Santos, diretor operacional da Fortus e diretor de relacionamento do Sindicato dos Contadores do Estado do Rio Grande do Sul (Sindiconta-RS), o vencedor precisa informar o valor na sua declaração anual do IR, mas isso não significa que ele será taxado pelo prêmio.

Quem ganha R$ 1 bilhão na loteria paga quanto de imposto?

A quantia divulgada nas campanhas promocionais dos sorteios é apresentada ao público já com o desconto de tributação. O montante de R$ 1 bilhão é a quantia final a ser recebida após todos as taxas e descontos terem sido subtraídos.

Dessa forma, o que cai na conta do sortudo é o valor líquido. Não sofre novos abatimentos porque a dedução de impostos já foi realizada.

— A fonte pagadora, no caso a Loterias Caixa, faz a retenção de uma alíquota de 30% do valor bruto. A tributação é retida na fonte. A Caixa é quem irá recolher e repassar o imposto à Receita Federal quando for prestar suas contas — diz.

Valor bruto: total antes de descontos (prêmio + extras).

total antes de descontos (prêmio + extras). Valor líquido: total após os descontos (o que o apostador recebe)

Ao vencedor, cabe informar que recebeu o prêmio e qual foi a origem na sua declaração anual.

A quantia e a fonte pagadora devem ser informadas na ficha "Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva/Definitiva", que contempla os ganhos tributados na fonte.

Como funciona no caso dos bolões?

O mesmo é válido para apostas feitas em bolão. O Imposto de Renda de 30% é retido na fonte pela Caixa antes do pagamento aos vencedores. A diferença está na divisão do prêmio:

Cada participante recebe sua parte já líquida, proporcional à cota adquirida;

Todos os ganhadores do bolão precisam informar o valor recebido na declaração do Imposto de Renda, mesmo que o imposto já tenha sido descontado;

A Caixa emite um comprovante individual para cada participante, com o valor líquido e o imposto retido, para facilitar a declaração.

Santos orienta ainda que cada apostador tenha um comprovante oficial da sua cota no momento em que a aposta for realizada, presencialmente ou por meio de canais oficiais.

Esse documento é a única garantia legal de que houve participação e evita problemas, seja com golpes ou com a Receita Federal no futuro.

Quanto será pago a quem acertar a quina e a quadra?

Além do prêmio de 1 bilhão, a loteria é dividida entre três faixas de acerto: Sena, Quina e Quadra. Enquanto a maior parte do valor vai para quem acerta os seis números, quem faz cinco ou quatro também garante dinheiro no bolso.

Sena: cerca de 90% do prêmio (aproximadamente R$ 900 milhões)

cerca de 90% do prêmio (aproximadamente R$ 900 milhões) Quina: cerca de 5% (aproximadamente R$ 50 milhões)

cerca de 5% (aproximadamente R$ 50 milhões) Quadra: cerca de 5% (aproximadamente R$ 50 milhões)

Como funciona a divisão?

O valor total arrecadado com as apostas é destinado ao prêmio líquido — em 2025, estimado em R$ 1 bilhão. Essa quantia é distribuída proporcionalmente entre os acertadores das três faixas.

Se ninguém acertar a Sena, o prêmio não acumula: é dividido entre os acertadores da Quina. Ou seja, se não houver ganhadores na faixa principal (seis dezenas), a maior fatia será distribuída a quem fez cinco números, e assim por diante.

Como receber o prêmio Mega-Sena?

As agências da Caixa permitem o resgate de qualquer valor. As premiações isentas de Imposto de Renda só podem ser retiradas nas agências lotéricas ou no Mercado Pago — neste caso, o valor pode ser transferido para a conta bancária de quem fez a aposta, no mesmo CPF. De qualquer forma, apenas o titular do CPF que foi utilizado no cadastro da aposta, ou um procurador reconhecido legalmente, pode retirar os prêmios.

Confira os 10 maiores prêmios da Mega-Sena em 2025:

A seguir, veja a lista com os maiores prêmios deste ano. Os dados foram retirados do site oficial da Mega-Sena.

R$ 131.361.519,85 — 25/02/2025

R$ 127.048.366,05 — 21/06/2025

R$ 103.014.135,90 — 20/05/2025

R$ 99.592.255,98 — 05/08/2025

R$ 99.085.707,38 — 14/11/2025

R$ 96.166.949,14 — 25/10/2025

R$ 80.688.743,70 — 27/09/2025

R$ 63.090.150,68 — 19/08/2025

R$ 59.714.933,41 — 05/04/2025

R$ 53.944.790,09 — 11/09/2025