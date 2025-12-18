Ler resumo

Lembra deles? Panfletos de telentrega já foram um dos principais meios de pedir delivery. Murilo Rodrigues / Agência RBS

Hoje em dia, um aviso no celular confirma que o pedido saiu para entrega. Mas nem sempre foi assim. Antes dos aplicativos, pedir delivery significava pegar o telefone fixo, conferir o cardápio de papel e torcer para a linha não estar ocupada.

No Gelson Lanches, rede fundada em 2005 e com unidades nos bairros Ipiranga e Tristeza, em Porto Alegre, o telefone tocava sem parar aos finais de de semana. Na Júlio Paris, lancheria tradicional do bairro Navegantes, a ligação muitas vezes "travava" a rotina de atendimento.

Já no Cavanhas, rede com várias lojas na Capital, um endereço anotado errado podia significar um lanche perdido. Em comum para os clientes estava o telefone fixo, o cardápio colado na geladeira, a espera ansiosa ou a combinação de um horário para buscar o lanche diretamente no estabelecimento.

Essas cenas, hoje quase "nostálgicas", fazem parte de uma época em que a telentrega já existia, mas operava sob outra lógica. Donos e gestores de lancherias tradicionais de Porto Alegre, no entanto, concordam: durante muito tempo, o delivery não era sinônimo de eficiência.

Como era a rotina do delivery

A telentrega como serviço urbano estruturado começou a se consolidar ao longo do século 20, especialmente a partir da década de 1950, nos Estados Unidos, quando pizzarias passaram a oferecer entrega em domicílio.

No Brasil, o modelo ganhou força a partir dos anos 1980, com a popularização dos "disk pizza". Em Porto Alegre e outras capitais, pedir comida por telefone se tornou um hábito associado, sobretudo, às noites de fim de semana.

Atender a ligação, anotar o pedido no papel, confirmar o endereço e aguardar o retorno do motoboy era algo comum naquele tempo. Esse sistema, segundo Cleison Tolotti, um dos donos do Gelson Lanches, funcionava graças à fidelidade dos clientes e à repetição dos pedidos ao longo dos anos.

Hoje, o cenário é outro. Cerca de 70% das encomendas chegam por aplicativos ou canais digitais, enquanto aproximadamente 30% ainda são feitas por telefone, quase sempre por clientes antigos, que mantiveram o hábito.

— É um público mais velho, mais fidelizado, que sempre pediu assim — explica Cleison.

Os panfletos de papel, antes distribuídos em massa e acumulados nas casas, também praticamente desapareceram.

— Folder, por exemplo, não existe mais. No máximo, ímã de geladeira. Faz uns oito anos que a gente parou de investir em papel, enquanto o retorno migrou todo para o digital — afirma.

Quando o telefone virou gargalo

Há 20 anos, era comum que as geladeiras fossem decoradas com imãs de restaurantes. Adriana Franciosi / Agencia RBS

Na Júlio Paris, o telefone deixou de ser solução e passou a ser um gargalo operacional na época. Guilherme Paris, filho do dono e responsável pelo setor de entregas, lembra que o modelo baseado em ligações chegou a comprometer a rotina da lancheria.

— A ligação falhava muito. Às vezes a pessoa ligava de um lugar com sinal ruim, tu não entendias direito o que ela falava. Aí anotava endereço errado, número errado, complemento errado. Isso era algo que dava problema direto na entrega — relata.

Além disso, muitos clientes decidiam o pedido durante a própria ligação. Algo que, em parte, ainda se repete hoje, só que na tela do celular, sem roubar o "tempo" dos atendentes.

— A pessoa ligava sem saber o que queria. E aí, a conversa se estendia por dez minutos, perguntando preço, tamanho, ingrediente. Enquanto tu estava atendendo, tu deixava de fazer outras coisas dentro da lancheria — conta.

Até por isso, a lancheria deixou de aceitar pedidos por telefone em meados de 2015. Após um período sem telentrega, o serviço foi retomado somente durante a pandemia, mas totalmente apoiado nas plataformas digitais.

Motoboys sem GPS e endereços que "não existiam"

Se o telefone já era um desafio, o caminho até a casa do cliente era outro problema comum. No Cavanhas, a experiência com delivery próprio acabou se tornando insustentável. Eli Stürmer, um dos donos, lembra do sistema totalmente manual, em que qualquer informação equivocada podia comprometer toda a operação.

— Ás vezes a pessoa mudava de endereço e não avisava. A gente levava o lanche para o endereço que estava cadastrado e ela não estava mais lá. Às vezes estava em outro bairro. O motoboy saía, andava quinze minutos e não encontrava a rua — relata.

Em um episódio, Eli lembra que precisou refazer o mesmo pedido três vezes.

— Um motoboy se acidentou levando o pedido. Refiz o lanche e mandei outro, com uma moto reserva. Ele também se envolveu em um acidente. Fiz o pedido pela terceira vez e, quando chegou, o cliente disse que não queria mais porque demorou demais — relembra.

Apesar dos perrengues, a relação com o cliente, na visão de todos os entrevistados, era mais próxima e personalizada.

— Era comum ter cliente que ligava perguntando: "A fulana está aí?". Queriam ser atendidos por quem conheciam, por quem já tinha atendido bem — conta Eli.

Telefone ainda resiste em alguns balcões

Com aplicativos como o iFood, a lógica do delivery mudou. Endereços salvos pelo cliente, pedidos já padronizados pelas lanchonetes, pagamento antecipado e trajeto que pode ser acompanhamento pelo celular reduziram os erros e deram maior previsibilidade às entregas.

Ainda assim, o telefone não desapareceu por completo das operações. Na lancheria KrisKrus, no Centro Histórico de Porto Alegre, ele segue tocando todos os dias, embora para um público cada vez mais específico.

— Geralmente são moradores do Centro, porteiros, pessoas mais velhas, gente que acha o aplicativo complicado de usar. Quem liga também quer a confirmação imediata do que está pedindo e que o pedido está acontecendo — afirma Guilherme Kubaszeiski, gerente da operação.

Entre as muitas histórias da época, ele lembra de uma que foge completamente do padrão dos pedidos e ficou marcada na memória da equipe.

— Uma cliente ligou não para pedir lanche, mas porque tinha caído em casa e não conseguia se levantar. Como era uma cliente antiga nossa, a gente já sabia o endereço e fomos até lá ajudar. Acabou virando um "tele socorro" — brinca.

"Prefiro falar com alguém de verdade"

Enquanto para muitos estabelecimentos o telefone se tornou uma exceção, para parte dos clientes ele ainda é a principal porta de entrada para o delivery. A aposentada Mafalda Souza, 69 anos, diz que ligar não é somente uma só um hábito, mas uma questão de confiança.

— Normalmente peço por telefone porque, para mim, é muito mais prático. Posso conversar com a pessoa, fazer perguntas, tirar dúvidas. Esse acesso direto me deixa mais segura no que eu estou fazendo — explica.

Ela conta que tem dificuldade em lidar com atendimentos automatizados e evita os aplicativos sempre que possível.

— Me sinto mais segura assim. Tenho bastante dificuldade de lidar com algo que não é humano nessas situações, prefiro falar com alguém de verdade. Pelo telefone, a pessoa me responde na hora, eu sei exatamente o que pedi e fico mais tranquila esperando — relata.

A lógica é parecida para Mariana Fraga, 50 anos, que trabalha como montadora em uma pizzaria e mantém o costume mesmo convivendo diariamente com a rotina do delivery.

— Muitas vezes peço pela comodidade de trazer em casa. Não preciso sair, nem ficar esperando para ser atendida ou selecionando coisas. A diferença é o atendimento, a rapidez e o conforto, é costume mesmo — resume.

Já o sushiman Marcelo Flores, 47 anos, associa o telefone à praticidade e à possibilidade de personalizar o pedido.

— Pela idade, eu prefiro ser mais prático. Gosto de ligar, pedir e dizer como quero o produto. Prefiro falar direto com a empresa, sem precisar ficar procurando item por item no aplicativo — explica.

Marcelo afirma que o atendimento faz parte da experiência:

— Priorizo a maneira como a pessoa te atende. Dá para perceber quando alguém está interessado no que o cliente está pedindo. Isso conta muito.

E tu, ainda liga para a lancheria do bairro ou já nem lembra mais o número?