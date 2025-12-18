Comportamento

Outros tempos
Notícia

Como era pedir comida antes dos aplicativos? Donos de lancherias relembram a “época do telefone e dos ímãs de geladeira”

Antes do avanço de plataformas como o iFood, delivery dependia das ligações, anotações e logística diferenciada; no entanto, há quem ainda prefira fazer pedidos "à moda antiga"

Murilo Rodrigues

