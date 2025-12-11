Cavalo Caramelo desfilará com capa natalina pelas ruas de Esteio neste sábado

Caramelo com sua capa de Natal. Ulbra / Divulgação

O cavalo Caramelo será a atração da Cavalgada do Bem, neste sábado (13), a partir das 9h, em Esteio, na Região Metropolitana. Símbolo da resiliência durante a pior tragédia climática do Rio Grande do Sul, o animal desfilará pelas ruas do bairro Novo Esteio com uma capa nas cores natalinas. A organização do evento é do CTG Independência Gaúcha.

A cavalgada sairá de frente ao CTG (Rua Avelino Antônio Zonta, 649). Caramelo deverá percorrer as ruas do bairro Novo Esteio e retornar para a Ulbra ao meio-dia. Os organizadores pedem para quem for prestigiar a iniciativa, a doação de um quilo de alimento não perecível, que será repassado a entidades carentes.

As Cavalgadas do Bem são uma iniciativa da RBS TV, do Jornal do Almoço e da Rede Bancos de Alimentos RS, liderada por Giovani Grizotti, o Repórter Farroupilha. Esta é a sétima edição, que já conta com 178 grupos inscritos, de 111 cidades gaúchas. A cobertura completa dos eventos pode ser conferida no Jornal do Almoço deste sábado, a partir das 11h35min.

A história do Caramelo

Desde o resgate de cima de um telhado em Canoas – transmitido ao vivo por canais de televisão e emissoras de rádio –, Caramelo vive na Fazenda-Escola da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), em Canoas.

Em setembro deste ano, Caramelo ganhou um amigo. Trata-se de Estupendo Marca dos Santos, mais conhecido como Loirinho. Este pertencia ao ex-lutador de MMA e atual embaixador do Ultimate Fighting Championship (UFC), Rodrigo Minotauro, e foi arrematado em leilão solidário para ajudar as vítimas da enchente do Rio Grande do Sul.



