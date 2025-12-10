Caravana de Natal da Coca-Cola passará por Porto Alegre nesta quinta-feira; veja rota completa

Caravana de Natal da Coca-Cola terá uma parada no Viva Open Mall e passagem pelo Cais Embarcadero. Junior Dias / Coca-Cola FEMSA Brasil / Divulgação

As ruas de Porto Alegre estão prestes a se transformar em um verdadeiro cenário natalino, iluminadas pela chegada da tradicional Caravana de Natal da Coca-Cola. Os caminhões passarão pela Capital nesta quinta-feira (11), com início do trajeto às 17h30min.

Por onde a Caravana de Natal irá passar em Porto Alegre

A caravana parte da fábrica da Coca-Cola, localizada na Avenida Assis Brasil, em direção à Zona Norte. A partir das 18h30min, está prevista uma parada de cerca de 40 minutos na frente do Viva Open Mall (Av. Nilo Peçanha, 3228).

Depois, os caminhões seguem rumo à região central da Capital, com passagem pelo Parque Moinhos de Vento, o Parcão, e pela Redenção.

Uma das novidades deste ano é a entrada no Cais Embarcadero, antes do término da rota na Usina do Gasômetro.

O mapa do trajeto completo e eventuais avisos podem ser acessados diretamente no site da Caravana de Natal da Coca-Cola.

O que faz parte da Caravana

A caravana é composta por cinco caminhões, que representam diferentes cenários: Carrossel dos Sonhos, Dança com Cartas, Presente de Natal, Caixinha de Música e Celebração do Natal.

Além da presença do casal Noel, as comitivas contam com espetáculos visuais e sensoriais, como projeções, luzes e a coreografia ao vivo de uma bailarina.

Por onde a Caravana de Natal da Coca-Cola ainda passará no RS

Três Coroas - 12 de dezembro

Os caminhões partem às 18h30min da Prefeitura Municipal de Três Coroas. Em seguida, circulam pela cidade em direção à Praça Affonso Saul e ao Centro de Cultura.

Igrejinha - 12 de dezembro

O início está previsto às 19h30min. A rota inicia pela APAE e tem como pontos de referência a Praça Dona Luisa e a Prefeitura Municipal de Igrejinha.

Canela - 13 de dezembro

A cidade serrana recebe a comitiva às 19h, com início do trajeto pelo Parque do Lago. Outros pontos de passagem são a Catedral de Pedra e a Estação Campos de Canella.

Gramado - 13 de dezembro

Às 20h30min, Gramado recebe o espetáculo. A rota começa pela Praça das Etnias, passa pelo condomínio Diamond Garden e chega à Rótula das Bandeiras.

Farroupilha - 14 de dezembro

Em Farroupilha, a comitiva terá início às 18h pela Malharia Anselmi. A organização cita como pontos de referência a Academia Engenharia do Corpo Farroupilha e a Praça da Emancipação.

Caxias do Sul - 14 de dezembro

O espetáculo começa às 19h30. A partida ocorre pelo supermercado Vantajão (Av.Bruno Segalla, 11655), com passagem pela Catedral Diocesana Santa Teresa e pelo Museu Municipal de Caxias do Sul.