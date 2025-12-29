Aposta simples ou bolão? Professor da UFRGS analisa grupo que investiu R$ 300 mil na Mega da Virada

O sorteio da Mega da Virada 2025 será realizado na quarta-feira, dia 31 de dezembro, a partir das 22h. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Vale mais arriscar sozinho ou dividir a sorte? Com a Mega da Virada prometendo R$ 1 bilhão, um grupo de Passo Fundo, no Norte do Rio Grande do Sul, resolveu apostar alto: juntou R$ 300 mil para entrar no jogo com milhares de combinações.

A estratégia é ousada, mas será que o bolão realmente faz diferença frente à aposta simples de R$ 6?

Segundo Fernando Sabino, professor de Estatística e Economia da UFRGS, a lógica por trás do bolão é simples: quanto mais combinações, maior a probabilidade.

— A probabilidade de acerto de um jogo convencional com seis números é de uma chance em menos de 50 milhões. Então, só tem uma forma de aumentar a chance: é jogar um número maior de combinações — explica.

A empolgação do grupo da cidade gaúcha é evidente. Para eles, a estratégia de investir pesado em múltiplas combinações é quase uma garantia de algum retorno. Patrícia Alosivi, advogada e integrante do bolão, resume o otimismo:

— É 99% certo que a gente ganha uma quadra! E partindo de um acerto de quadra, só faltam dois números para a gente conseguir ganhar a Mega. Essa é a nossa grande jogada! — observa Patrícia.

Bolão aumenta a chance, mas não garante prêmio

Para o especialista, dividir o valor entre várias pessoas é uma maneira inteligente de participar.

— O bolão é uma forma inteligente de participar, porque aumenta a chance de acerto e o valor pago é menor. Então, o custo do investimento é menor, ao mesmo tempo que aumentam as chances de acerto, porque as pessoas jogam com maiores combinações — afirma.

Ainda assim, ele faz um alerta: mesmo com um valor alto, não existe garantia:

— A Loteria é totalmente aleatória. É totalmente sorte. Então, não adianta jogar datas de aniversário, sequências números da sorte, a chance é a mesma de qualquer número sair na urna —observa.

Entretenimento, não investimento

Sabino lembra que a Mega da Virada deve ser vista como diversão, não como aplicação financeira.

— É um entretenimento, não é um investimento. Então, as pessoas devem cuidar e jogar aquilo que cabe no bolso — orienta.

Mais números, mais chances e mais custo

Para tentar melhorar as probabilidades, alguns grupos optaram por apostas mais robustas. Em um bolão formado por vizinhos, a escolha foi jogar com 12 números. Segundo os participantes, a chance passa de uma em 50 milhões para cerca de uma em 54 mil.

O gerente comercial Alex Pereira destaca que o bolão torna viável um tipo de jogo que seria inviável individualmente:

— Um jogo de 12 dezenas custa em torno de R$ 5,5 mil. Para um apostador só, é inviável. Dividindo entre 30 pessoas, como no nosso caso, aumenta a chance e torna possível jogar — diz.

O valor da aposta cresce rapidamente conforme o número de dezenas escolhidas:

A aposta simples, com seis números, custa R$ 6

Com sete números, o valor sobe para R$ 42

Uma aposta com 20 números pode chegar a R$ 232 mil

Até quando posso jogar?

As apostas estão abertas desde o dia 1º de novembro, e poderão ser feitas até as 20h do dia 31 de dezembro. O sorteio será realizado também no dia 31, às 22h.

Segundo a instituição, o prêmio não acumula. Caso não haja ganhadores na faixa principal, com o acerto das seis dezenas, o prêmio será dividido entre os acertadores da segunda faixa (cinco números), e assim sucessivamente, conforme as regras do concurso especial.