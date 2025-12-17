Aeroporto Salgado Filho inaugura sala multissensorial para passageiros com autismo e déficit de atenção

Ler resumo

Espaço fica no terminal de embarque e já está disponível. Jovana Dullius / Agencia RBS

Os passageiros do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, agora contam com uma sala multissensorial para acolhimento de pessoas neurodivergentes ou com sensibilidade sensorial. O espaço no terminal de embarque foi inaugurado pela Fraport nesta quarta-feira (17) e já está disponível para o público.

É voltado para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC), Síndrome de Down, dislexia, entre outras. O objetivo é acolher quem tem maior sensibilidade a ruídos intensos, iluminação forte, movimento constante e filas, situações comuns no ambiente do aeroporto.

— Sabemos que o aeroporto é um ambiente que, para algumas pessoas, suscita algum trauma, alguma desorganização. Então, essa sala vem para que, seja criança ou adolescente que precise de algum momento de tranquilidade, reorganização, ele passa possa fazer uso daqui, e depois seguir tranquilamente a viagem — destacou o diretor de Operações Aeroportuárias, Fabrício Cardoso de Lima.

O local tem uma iluminação especial, mobiliário projetado para proporcionar conforto e tranquilidade e elementos lúdicos. Além disso, tem cadeiras de balanço e poltronas que simulam assentos de aeronave, pensadas especialmente para passageiros que nunca viajaram de avião.

Para a presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência, Giselle Hübbe, a iniciativa representa um avanço em inclusão e acessibilidade:

— É importante que o aeroporto possa oferecer um espaço de acolhimento, de inclusão e acessibilidade para as famílias atípicas, que já enfrentam tantas dificuldades no dia a dia ao acessar outros serviços — afirma.

Adesivos de girassóis auxiliam na sinalização até a sala. Jovana Dullius / Agencia RBS

Para acessar o espaço, o passageiro deve se dirigir ao embarque doméstico, no mezanino, logo após o canal de inspeção. Adesivos de girassóis no chão auxiliam na sinalização até a sala.

A sala é fechada, o que contribui para a redução de ruídos, e os celulares devem permanecer no modo silencioso durante o uso. O funcionamento é diário, das 5h às 22h, e o espaço pode ser utilizado por pessoas de todas as idades, com acompanhantes.