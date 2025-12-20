"A gente fala dançando": a comissão de frente que faz história no carnaval de Porto Alegre

Comissão de frente da Imperadores ganhou o Estandarte de Ouro em 2025. Cesar Lopes / PMPA

A comissão de frente é um espetáculo à parte no desfile de uma escola de samba. A dança e a coreografia apresentam o enredo que passará pela avenida. Com talento e competência, o grupo Ayê começa a fazer história no Carnaval de Porto Alegre ao impulsionar as apresentações da Imperadores do Samba, atual campeã.

Ao conversar com os integrantes, é fácil perceber o amor e a dedicação. O coreógrafo Elinho Machado é quem lidera os 16 componentes, que entendem a importância de abrir e engrandecer um espetáculo de alto nível.

— Quando a comissão de frente entra bem na avenida, a escola vem toda bem. A comissão tem essa responsabilidade. A gente tem que entrar explodindo. Tudo envolve a dança no carnaval. Transmitimos nosso sentimento de resiliência, resistência, de liberdade, de força, de potência. Tanto na linguagem corporal quanto na facial. A gente não precisa de um microfone, pois a gente fala dançando — conta.

Não se trata de uma coreografia qualquer. Cada movimento é cuidadosamente elaborado e embasado na proposta da escola e com bastante antecedência.

— Tudo começa com muito estudo, desde a compreensão da ideia e do tema. Por exemplo, já sabíamos o enredo de 2026 antes mesmo do desfile de 2025. Tiramos um mês de férias e reiniciamos. Ninguém começa tão cedo. Primeiro, estudamos, e depois transformamos em performance. Aí, no ensaio, tiramos o coro de todo mundo. É dessa forma que dá certo. Muita repetição e cobrança nos mínimos detalhes — explica Elinho.

Em Porto Alegre, comissão de frente não é quesito

A fórmula funcionou. Em 2025, além do título da Imperadores do Samba, o Ayê venceu o Estandarte de Ouro como a melhor comissão de frente. De acordo com o coreógrafo, o troféu foi o resultado de um trabalho árduo e que contou até mesmo com ensaios secretos.

Para tudo dar certo na coreografia e nada se perder da fantasia, ensaios durante praticamente o ano todo. Duda Fortes / Agencia RBS

— Fizemos ensaios na avenida e também no barracão da escola no Complexo Cultural do Porto Seco, onde os carros alegóricos são montados. Por mais que lá dentro seja apertado para isso, precisávamos ensaiar com a fantasia para ter certeza de que tudo daria certo, que não cairia nada — revela.

Embora comissão de frente não seja quesito nos desfiles da Capital, o grupo percebeu a importância de manter a régua alta. Além de haver a expectativa permanente do público por exibições incríveis, há o interesse de que a função seja mais valorizada.

— Estamos conseguindo dar mais visibilidade ao nosso segmento. Nossa comissão é bastante valorizada dentro da Imperadores do Samba e no cenário do carnaval. Conquistamos um respeito que não é habitual em todos os locais, infelizmente — cita Elinho.

Não faltam interessados em entrar para o Ayê. No entanto, para os desfiles de 2026, já é tarde. Como o trabalho inicia cedo, há chance apenas para o outro ano. Os pré-requisitos são importantes, entre os quais amar a dança e as cores que serão defendidas.

— Tem que ter uma boa postura, compromisso com horário, disponibilidade. Tem que estar presente de verdade. E aqui tem que ser Imperadores do Samba e ponto final. É preciso estar ciente de que vai estar em uma escola de ponta e em uma comissão que vem alcançando bons resultados, e por isso todos somos cobrados — afirma o coreógrafo.

Ritmo no sangue

Em 2022, chegou ao grupo um reforço que está no sangue: a filha Rilary Talasca. Além do orgulho de dançar aos olhos do pai, a jovem, que desfila na Imperadores desde criança, revela a importância de contar com um profissional dedicado e que motiva todos a buscarem a perfeição dos movimentos.

— Meu pai é uma pessoa muito séria. Ele estuda tudo o que vamos apresentar. Compreende o que estamos fazendo, é companheiro, dá muito puxão de orelha, faz todos voltarem no começo quando um de nós erra, mas é o nosso refúgio. Temos aquela coisa de família, de nunca soltar a mão do outro — diz Rilary.

Em busca do bicampeonato em 2026, a Imperadores do Samba vai apresentar o enredo Orin Alá - Canto para Sonhar. A nova coreografia está encaminhada e os ensaios já se intensificaram.