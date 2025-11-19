"Um corpo preto saudável é uma forma de combater o racismo": a história de gaúchos que fortalecem o protagonismo negro no esporte

Uma nova geração tem mostrado como esporte virou instrumento de saúde e transformação social. Arte por Laura Almeida / Agência RBS

A história de Daiane dos Santos começa com uma menina inquieta da Medianeira, bairro popular porto-alegrense. Ela chegou “tarde demais” ao esporte, mas tornou-se símbolo para todo um país.

Descoberta na década de 1990 pela professora Cleusa de Paula enquanto brincava em uma pracinha, foi convidada a conhecer a ginástica. No entanto, enfrentou racismo ao longo de sua trajetória: mães que retiravam as filhas do mesmo banheiro, treinadores que se negavam a orientá-la, olhares que diziam que aquele não era o seu lugar.

— O que mais prende a gente é a falta de oportunidade. A minha veio com 11 anos, mas e quantos nunca têm essa chance? — questiona a ex-ginasta.

A terceira reportagem do Especial Raízes, no Mês da Consciência Negra, mostra a relação da trajetória da primeira brasileira campeã mundial na ginástica artística com a do coletivo Corre Preto.

Retribuição ao esporte

Fora do tablado, Daiane dos Santos inspira novas gerações e fortalece a representatividade negra no esporte. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Apesar dos desafios do seu início na ginástica, Daiane não desistiu. Aos 13 anos, a gaúcha ingressou na seleção brasileira. Aos 20, fez história no Mundial de Anaheim com o solo que eternizou o salto “Dos Santos”.

Diante das superações, ela entende que suas conquistas não são apenas individuais. Também inspiram quem vem depois e reforçam a importância da representatividade e da continuidade no esporte:

— Tudo o que conquisto tem impacto em outras pessoas: empodera, inspira, mostra que é possível. Eu tinha o sonho de ser ginasta e eu fui ginasta. Eu não só fui ginasta, eu fui a melhor ginasta do mundo.

O tempo e as conquistas amadureceram uma consciência que hoje orienta o trabalho de Daiane fora dos tablados. Formada em Educação Física, ela criou o projeto Brasileirinhos, que oferece aulas gratuitas de ginástica para crianças das comunidades de Paraisópolis e Aricanduva, em São Paulo.

A iniciativa nasceu da combinação entre sua própria trajetória e o exemplo que teve em casa: o pai atuou na Fundação de Atendimento Socioeducativo (Fase) no Rio Grande do Sul; a mãe, em escolas públicas e abrigos.

— Eles sempre mostraram que a gente precisa devolver para sociedade o que recebe. A minha oportunidade vem através de um projeto social. O mínimo que posso fazer é devolver isso — destaca.

O projeto Brasileirinhos não forma apenas atletas, mas cidadãos. Para Daiane, o verdadeiro sentido do trabalho vai além da técnica ou do desempenho: está em mostrar às crianças que elas podem ser o que quiserem.

A ex-ginasta ainda se dedica a um novo projeto de vida: o filme A Menina que Voa, coproduzido por Viola Davis.

— É um sonho. Um filme sobre a história de uma menina negra gaúcha que acreditou que podia voar e voou. Quero que outras meninas vejam e saibam que também podem.

Daiane também sonha em ver mais meninas negras no topo, mais projetos sociais nos bairros e mais oportunidades em um Estado que ainda precisa reconhecer sua diversidade.

— Nós somos porque eles foram — repete Daiane, citando o princípio do Ubuntu. — Espero que outros continuem sendo. Para isso, é preciso seguir nesse espírito de Ubuntu: fortalecida por muitas mãos pretas e não pretas. A gente não faz nada sozinha.

"Correr é viver e resistir"

Muitos anos após Daiane dos Santos colocar seu nome na história do esporte mundial, o Coletivo Corre Preto nasceu da inquietação de jovens que sentiram falta de pessoas negras em corridas de rua. Criado por Vitor Hugo, Monique Machado, Nicole Mengue e Rodrigo Peres, o coletivo transformou o incômodo em movimento e o movimento em pertencimento.

— A gente sabe o quanto a corrida representa uma ancestralidade para nossa comunidade, e ela se elitizou demais — explica a psicóloga Monique Machado.

O grupo começou com seis pessoas, depois 200, e hoje reúne mais de 2 mil em eventos gratuitos que ocupam parques e avenidas. O objetivo vai muito além de correr: o coletivo entende o esporte como ferramenta social e política.

— A gente sempre diz que não é só sobre estética e também não é só sobre corrida. É uma saúde que vem de dentro; é sobre saúde mental, é sobre estar junto com pessoas que nos fortalecem — aponta profissional do Marketing Nicole Mengue.

Para o Coletivo, autocuidado é ato de resistência, como enfatiza Monique:

— Um corpo preto saudável é uma forma de combater o racismo. A gente sabe o quanto nossa taxa de mortalidade é alta. É o nosso lema: correr é viver. É resistir.

Rodrigo Peres, Nicole Mengue, Monique Machado e Vitor Hugo criaram o coletivo para incentivar a representatividade negra nas corridas de rua. Alisson Batista / Corre Preto / Divulgação

A presença do Coletivo nas ruas também levanta debates sobre acesso e estrutura. Segundo Nicole, desigualdade econômica e o ritmo de trabalho podem impedir o autocuidado entre as pessoas negras:

— A sociedade se estruturou de uma forma que sempre colocou as pessoas negras à margem, e isso reverbera para saúde também. Quando tu tem que sustentar tua família, tu não tem tempo, nem espaço para olhar para ti. Isso é algo que vem desde sempre — destaca.

O Corre Preto se mantém com voluntariado e venda de camisetas, sem apoio fixo. Ainda assim, transformou hábitos e realidades.

Ao projetar o futuro, o coletivo imagina uma cidade onde o corpo negro possa existir sem pedir licença.