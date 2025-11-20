Tricampeão do Enart, CTG Ronda Charrua transforma memória em dança e inspira nova geração

CTG Ronda Charrua conquistou os títulos nos anos de 1990, 2013 e 2024. Maiki Castilhos / Divulgação

Vida, amor, paixão. Para quem veste a pilcha do CTG Ronda Charrua, dançar no Encontro de Artes e Tradição Gaúcha (Enart) é mais do que competir, é existir. Este ano, o festival será realizado de 21 a 23 de novembro no Parque da Oktoberfest.

A força dessa relação vem de longe. Muito antes de o festival se chamar Enart, ainda nos tempos do Festival Estadual Gaúcho de Arte e Tradição (Fegart), realizado em Farroupilha, a cidade-mãe do Ronda Charrua já testemunhava o nascimento de uma história destinada a marcar gerações.

Em 1990, o Ronda Charrua subia ao palco com vestidos amarelos que chamavam atenção de toda a Serra. Era a primeira vez que a região via uma entidade local despontando entre os grandes.

— A gente queria apenas pisar no palco do Fegart. Dançamos… foi lindo. Quando chamaram o segundo lugar, a arquibancada apontou para nós: vocês são os campeões. A pessoa anunciou: ‘O campeão do quinto Fegarte não vem... ele é daqui’. A gente chorava, pulava, a família desceu atropelando tudo. Foi mágico — lembra Elenice Girelli, pedagoga e campeã do Fegart daquele ano.

Ao lado dela estava Rogério Carlos Abreu, que revive a cena com lágrimas:

— Amor… foi amor. O esforço de todo mundo. Em 1990, em 2013, em 2024. O Ronda Charrua é história que ninguém vai apagar.

Grupo colocou dois barcos de madeira no tablado para contar a saga de Giuseppe e Anita Garibaldi. Maiki Castilhos / Divulgação

Duas décadas depois, o CTG voltou a fazer história no Enart. A palavra que define 2013? Ousadia.

Para contar a saga de Giuseppe e Anita Garibaldi em plena guerra, o grupo colocou dois grandes barcos de madeira no tablado. O ginásio inteiro aplaudiu de pé.

— Eu me arrepio só de lembrar — conta Bruna Merib Adami, campeã em 2013 e 2024. — Quando o ginásio grita "Roooonda", aquilo nunca sai da memória.

Gian Soares, também bicampeão, diz que o título veio com suor:

— A gente era um bando de louco com um sonho. Doeu, foi árduo. Mas quando o público vibrou… valeu cada segundo.

Um sonho que atravessa a infância

Entre as crianças que viram aquela apresentação estava Fernanda Depelegrin Testolin, então na invernada juvenil:

— Eu tinha cinco anos quando entrei no CTG. Em 2013, eu estava na arquibancada, chorando e gritando pelo grupo. Nunca teve um ano da minha vida sem o Ronda Charrua. Mesmo quando estava difícil, eu pensava: não dá pra desistir agora.

Em 2024, ela realizou o sonho de menina: tornou-se campeã do Enart.

Para muitos dançarinos, o momento antes de entrar no tablado é sagrado. Por anos, a bióloga Fernanda Gaviraghi da Silva, ficava do lado de fora rezando pelo grupo. Mas em 2024, algo mudou:

— Dessa vez a oração foi dentro do tablado. Era eu, ali, rezando junto com todos. Levei minha fé para dentro da dança.

E funcionou. O Ronda Charrua conquistou o tricampeonato – 1990, 2013 e 2024.

O futuro já dança no tablado

Os ensaios passam da meia-noite. São mais de 20 horas por semana.

E 60% dos dançarinos sequer moram em Farroupilha e encaram a estrada como parte da rotina.

— Meus pais muitas vezes só me veem aqui, não em casa. Tem dias em que saio do trabalho cansada, mas preciso vir. Quando estou pilchada e dançando, tudo vale a pena. Aqui é o meu lugar — explica Fernanda.

Entre os pequenos que se inspiram no grupo está Vicente de Rossi da Silva, de 8 anos, com a convicção de quem já conhece o caminho que quer trilhar: