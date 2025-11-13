Comportamento

"Temos que garantir o descanso como direito", defende pesquisadora sobre a cultura da produtividade excessiva

Para Michelle Prazeres, a lógica da aceleração afeta o bem-estar coletivo e acaba levando a quadros de ansiedade e burnout

Yasmim Girardi

