A jornalista Michelle Prazeres garante que viver uma vida desacelerada não é viver em marcha lenta. Michelle Prazeres / Arquivo Pessoal

A pesquisadora e ativista Michelle Prazeres costuma dizer que o "bichinho" que a levou a criar o movimento Desacelera apareceu quando se tornou mãe e percebeu que a conta entre tempo, trabalho, dinheiro e maternidade não fechava.

Há mais de uma década, começou a refletir sobre como o modo de vida contemporâneo, sustentado pela lógica da produtividade, afeta o bem-estar coletivo. Desde então, esse pensamento é frente de pesquisa e ativismo dedicado a questionar a pressa como valor social.

— Minha vida não é devagar. Eu sou mãe de dois caras, trabalho em três lugares e ainda tenho o meu ativismo. Eu não tenho uma vida lenta, mas fiz escolhas por uma vida mais desacelerada. Tem a ver com estar presente. Só que a discussão que eu faço é que, em um contexto desigual como nosso, as pessoas não podem escolher o slow como estilo de vida. Temos que garantir o descanso como direito — pondera.

Em 2023, o movimento se tornou o Instituto Desacelera, uma organização da sociedade civil com ações voltadas a pesquisar, ensinar e inspirar novas formas de se relacionar com o tempo.

Jornalista e professora universitária, Michelle se dedica a estudar e a promover a cultura slow no Brasil. Uma dessas iniciativas é o Dia Sem Pressa, festival anual realizado em São Paulo que reúne pessoas engajadas em repensar o tempo e o cuidado em meio à correria contemporânea.

Em entrevista a Zero Hora, Michelle fala sobre a lógica da aceleração social do tempo e sobre a importância de tratar o descanso como um direito.

Leia a entrevista com Michelle Prazeres

Tu falas muito de olhar para essa relação com o tempo de uma maneira menos individual. Esse sentimento de que tudo é urgente e de que a pressa é necessária é algo coletivo?

Se eu perguntar para as 10 primeiras pessoas que eu encontrar na rua se estão cansadas ou se sentindo ansiosas, provavelmente todo mundo vai falar que sim. Quando estou em plateias e pergunto, todo mundo levanta a mão.

Se está todo mundo exausto, cansado e se sentindo acelerado, um tanto disso é coletivo. Normalmente, é trabalho, consumo e tecnologia que causam essa sensação de aceleração. Que, na verdade, não é uma sensação: passa para a nossa percepção e muda a nossa subjetividade, as relações.

Poderias dar um exemplo?

O exemplo que eu gosto de dar é o dos áudios acelerados do WhatsApp. Até essa ferramenta existir, uma conversa de 40 minutos durava 40 minutos. Agora, são 20 minutos na velocidade dois.

A maior parte das pessoas que usa essa ferramenta conta que, muito rapidamente, passou a não conseguir mais ouvir áudios sem ser acelerados. Isso se torna o padrão da comunicação. Essas pessoas se tornam irritadas quando alguém fala devagar ou conta uma história muito longa. Vira uma violência, na medida em que quem não acelera fica para trás.

É isso que causa as grandes síndromes do presente, como depressão, ansiedade, estresse e burnout, que são males temporais. A gente está tratando individualmente questões que são sistêmicas.

Muitas das novas tecnologias vendem essa proposta de economizar o tempo. Por que, ainda assim, as pessoas têm a impressão de que não há tempo sobrando?

Porque é mentira. Primeiro de tudo, por que eu tenho que poupar tempo? Por que a gente naturalizou a ideia de que a gente precisa correr para economizar tempo? Poupar tempo para o quê? Tudo isso é muito forjado no social. O próprio mundo que corre e acelera a gente, dizendo que a gente tem que economizar tempo para o que importa.

Bom, então vamos acabar com a escala 6x1? "Não, isso não pode." Vamos fazer quatro dias por semana de trabalho? "Nossa, que absurdo." Porque tudo o que mexe na lógica da produtividade, do desempenho, do crescimento, não pode. Mas, para economizar tempo como se isso fosse uma escolha individual, aí esse discurso é plausível.

A gente devia só poder viver a nossa vida no tempo. Antonio Candido (crítico literário e sociólogo) tem essa imagem do tempo como o tecido da vida. A gente transformou ele num recurso para poder vender, trocar pelo trabalho, e aí começou todo o processo de distorção dessa compreensão. Do "tempo é dinheiro". Me contaram uma vez que a expressão original era "tempo é riqueza", a gente que transformou em "tempo é dinheiro".

Como analisas o esforço das pessoas para tentar fazer o tempo render mais?

No mundo que a gente vive hoje, é plausível que as pessoas queiram poupar tempo, porque elas precisam de fato arrumar estratégias individuais no fim do dia por conta de sobrevivência. Mas esse é um discurso que nos leva cada vez mais à aceleração, e não cada vez menos.

Assim, se você entra numa paranoia de que tem que se organizar para que as suas horas rendam mais, você vai ver que é uma armadilha. Você vai ficar mais ansioso do que se ficar com o tempo mais fluido, mas conseguindo encaixar ali meia dúzia de coisas que você faz.

Como tu lidas com isso?

Eu sou uma pessoa muito organizada. Preciso me organizar porque faço muitas coisas. Tenho uma agenda cheia, e todo dia, no começo do dia, eu revejo os compromissos. Às vezes penso: "Acho que não vou fazer isso hoje porque quero ir tomar um café e descansar".

Só que quando você leva a discussão para esse âmbito, ela volta para o individual, que pode ser violento com algumas pessoas. Então, é meio sem saída se você não tem políticas públicas que garantam que todo mundo possa fazer essas escolhas. É o que eu estudei como "cronomeritocracia" na minha pesquisa.

A sociedade ainda coloca um peso de culpa no descanso. Alguns percebem como algo reservado a pessoas mais ricas, e outros enxergam como preguiça ou falta de vontade de trabalhar. O que explica essas visões?

Nessa briga de afirmar o descanso como direito, há dois mitos que eu preciso sempre derrubar.

O primeiro é que o descanso seria um luxo. Porque até o descanso foi mercantilizado e apropriado por esse discurso do bem-estar. Como se, para descansar, eu tivesse que ir para as Ilhas Maldivas. E descanso não é necessariamente isso.

Quando falo de direito ao descanso, estou falando do direito de não ter que viver 24 horas por dia, sete dias por semana, dedicada à produtividade e à sobrevivência. No fim do dia, se a pessoa tiver acesso a saúde, educação, moradia, alimentação e outros direitos básicos, provavelmente ela não vai ter que vender 20 horas do dia para trabalhar para sobreviver e vai conseguir descansar.

O outro mito é o do descanso como preguiça. Isso é cultural e muito estabelecido no Brasil. Temos um ranço histórico disso, desde a escravidão. Essas coisas continuam em valor simbólico e continuam atuando sobre a mente das pessoas, dizendo que quem descansa é preguiçoso. São mitos que tenho que derrubar.

O que nós, como cidadãos do mundo, perdemos com essa visão negativa do descanso e com a glorificação da vida acelerada?

A gente perde a nossa humanidade. É clichê falar assim, mas a gente perde o que deveria ser a vida para desfrutar.

Essa lógica, do trabalho e de estar desempenhando o tempo todo, é o grande escândalo da cultura da produtividade tóxica. Mesmo quando você está fazendo seu hobby, tem que estar desempenhando. As amizades têm que ser de baixa manutenção.

A lógica da produtividade é aplicada a todos os campos da vida: o trabalho ininterrupto, você se anestesiar e tomar remédio para continuar produtivo, ficar no automático para não pensar no que faz, não ter tempo para as pessoas de que você gosta e ficar sempre se cobrando mais tempo. Todas essas lógicas estão muito impregnadas da ideia do desempenho.

Quais são as consequências disso?

Quando a gente aplica isso a tudo, a gente está virando máquina, se desumanizando e perdendo tudo que conecta a gente de verdade como sociedade. Que é a capacidade de se interessar pelo outro, de achar beleza no outro, de se relacionar com amorosidade e não porque aquela pessoa é útil para a gente. A gente perde a capacidade de se relacionar com as coisas que não são vistas como úteis, classificando-as como perda de tempo.

A arte é um exemplo disso. Jonathan Crary (crítico de arte norte-americano) fala que tudo que é muito caro para o capitalismo tende a acabar. O descanso é uma dessas coisas. A educação é cara. Por que você vai ficar lá, em uma sala de aula, ouvindo um professor falar sobre algo por uma hora e meia? Quarenta minutos é o suficiente. Por que tem que ser presencial? Educação a distância (EAD) é o suficiente.

Essas lógicas vão sendo esticadas e vão roubando a gente da capacidade de parar, pensar e sentir. E é isso que faz da gente, gente. Desacelerar é romper essas temporalidades, não necessariamente ser devagar.

Ao trazer essas ideias ao Brasil, foi necessário fazer adaptações?

Quando eu trouxe essa ideia de desacelerar para o Brasil, para situar em um contexto de desigualdade brasileira e combater esse ranço histórico com a preguiça, foi para dizer que a cultura slow aqui não é a mesma coisa que em outros países.

O movimento nasceu com o slow food, que é o alimento bom, limpo e justo. Aqui no Brasil, esse debate tem a ver com soberania alimentar. Se não falar de alimentos transgênicos e agrotóxicos, não faz o menor sentido falar de slow food porque aqui a gente vive esse conflito que dá a letra do que acontece no mundo da alimentação.

Não quero que a gente ande em marcha lenta, faça voto de pobreza ou viva com preguiça. Estou falando de um mundo, de uma empresa ou de uma família em que as pessoas se relacionam de outra forma, não regulada pela lógica da produtividade permanente.

Acreditas que é possível existir uma reconciliação entre a tecnologia, as redes sociais e esse movimento em busca de uma vida mais desacelerada?

A minha atual pesquisa é sobre comunicação e regeneração (melhoria da relação com o consumo de conteúdos). Eu estou carregando essa pergunta comigo. O que eu consumo nas redes sociais molda a minha percepção.

E não é só sobre o conteúdo, mas também sobre a forma como eu consumo. Quando eu arrasto para cima a cada dois segundos, estou ficando cada vez mais rápida nesse lugar comportamental. A gente vai treinando o corpo para funcionar como uma máquina.

Tenho me perguntado: existe uma comunicação que treina esse corpo para ser um corpo de gente? Acredito que sim. Acredito que a gente pode ter conteúdos que são regenerativos ou de letramento temporal, que a gente pode consumir conteúdos que vão ajudar no processo de regeneração.

Estou estudando o que os orientais têm chamado de conteúdo curativo, em tradução livre. Outros chamam de conteúdo para a esperança. Que é uma comunicação que imagina outros futuros.