39ª Festa das Rosas começa neste final de semana com previsão de reunir 150 mil pessoas; evento tem entrada gratuita

Festa ocorre no Parque Municipal do Imigrante e contará com quatro palcos simultâneos. Ao todo, serão mais de cem apresentações artísticas e culturais, com atrações como Gustavo Mioto e a banda Cachorro Grande

