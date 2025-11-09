Saiba por que centenas de estrangeiros escolhem Gramado para casar todo ano

Fonte do Amor Eterno, em Gramado. Reprodução / Secretaria Municipal de Turismo de Gramado

Conhecida como destino turístico no Natal, quando ocorre uma das mais tradicionais festas de fim de ano do Brasil, e durante o seu Festival de Cinema anual, que leva celebridades para a cidade, Gramado, na serra gaúcha, busca ampliar sua oferta turística com foco em experiências diferenciadas.

Desde 2023, por exemplo, mais de 200 casais de fora do Rio Grande do Sul escolheram a cidade para realizar casamentos, segundo o secretário de Turismo, Ricardo Bertolucci.

A mudança no comportamento dos viajantes é tema da 37ª Feira Internacional de Turismo (Festuris), que ocorre em Gramado até este domingo. O encontro reúne profissionais e destinos nacionais e internacionais para discutir tendências do setor.

— Gramado reúne uma combinação única de charme, conforto e romantismo, proporcionando aos casais uma experiência marcante em um dos momentos mais especiais de suas vidas — diz Bertolucci.

Para o secretário, o que atrai casais para a cidade gaúcha é o cenário que Gramado oferece, com ruas arborizadas e clima típico da serra, com a infraestrutura de um município acostumado a receber turistas.

Ritta Höppner é o único hotel nacional a figurar na lista da TripAdvisor que elencou os 25 melhores do mundo. Hotel Ritta Höppner / Reprodução

Em maio deste ano, por exemplo, o único hotel brasileiro a figurar na lista de 25 melhores do mundo, feita com base em avaliações de viajantes na plataforma TripAdvisor, fica na cidade.

Festuris segue até este domingo

Entre os representantes de 64 destinos estrangeiros presentes na Festitur, 14 são da Argentina, país que mais envia turistas ao estado. Em 2025, mais de 1 milhão de argentinos visitaram o Rio Grande do Sul, conforme dados da Secretaria Estadual de Turismo.

— Quem trabalha com turismo precisa estar aqui — afirma Eduardo Zorzanello, diretor-executivo do evento.

Portugal é o país convidado de honra desta edição. O estande do país europeu oferece, entre outras atrações, uma oficina de pastéis de nata.

— É um sucesso no mundo todo, mas conta uma história — diz o chef João Portugal, que lembra que o doce também é chamado de pastel de Belém, em referência aos descobridores do Novo Mundo.

Além das atrações, o evento também movimenta negócios. A expectativa dos organizadores é superar R$ 500 milhões em transações, com destaque para o turismo de luxo.

Rua Torta é uma das atrações de Gramado. Cleiton Thiele / Divulgação