Por que nenhum restaurante do RS está no Guia Michelin, símbolo da excelência gastronômica

Guia Michelin existe há mais de cem anos. Michelin / Divulgação

Símbolo de excelência gastronômica, as estrelas Michelin geram curiosidade, despertam desejo e aparecem até mesmo em produções audiovisuais — como no restaurante do filme Ratatouille (2007). O reconhecimento é feito, há mais de cem anos, pela empresa Michelin, de um ramo que em nada parece se relacionar à gastronomia: pneus.

No Brasil, 25 restaurantes têm uma ou duas estrelas. Nenhum possui três estrelas. Todos os estabelecimentos ficam no eixo Rio-São Paulo (veja abaixo).

Mas por que outras regiões do Brasil, incluindo o Rio Grande do Sul, não aparecem no guia? O que falta?

Venda de pneus

A empresa de pneus Michelin foi criada na cidade de Clermont-Ferrand, na França, em 1889 — em uma época em que havia poucos carros no país. Segundo a própria companhia, menos de três mil.

Para ajudar a aumentar as vendas de veículos e, assim, de pneus, os irmãos Andre e Edouard Michelin produziram um pequeno guia com informações para viajantes. No material, havia mapas e dicas de como trocar pneu e de onde abastecer o veículo, assim como uma lista de lugares onde comer ou pernoitar. Esse guia, ao longo de duas décadas, era gratuito.

O que a empresa conta é que, quando Andre viu os guias sendo usados para sustentar uma bancada de trabalho em uma loja de pneus, foi decidido que o material passaria a ser pago.

Em 1920, então, foi lançado um novo Guia Michelin, vendido por sete francos, incluindo lista de hotéis em Paris e de restaurantes. Os irmãos Michelin também passaram a recrutar inspetores para visitar restaurantes de forma anônima.

Desde 1926, o guia dá estrelas aos maiores destaques.

RS fora da lista

No Brasil, o foco do Guia Michelin são as capitais Rio de Janeiro e São Paulo.

Conforme o time responsável por essa área dentro do grupo Michelin, as equipes do guia se baseiam na própria experiência técnica e de pesquisa para avaliar a pertinência de incluir novas cidades, regiões ou países na seleção. "Elas analisam a maturidade do cenário culinário local, o seu dinamismo e o seu potencial de desenvolvimento futuro", afirma em nota enviada a Zero Hora.

A empresa acrescenta também que o guia "observa constantemente a evolução do cenário culinário, de forma independente, em todo o mundo". E, quando a companhia entende que estão reunidas as condições para destacar a oferta gastronômica de uma região, os inspetores se deslocam até o local "para construir uma seleção relevante e representativa".

Para Maria Fernanda Tartoni, uma das conselheiras da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Rio Grande do Sul (Abrasel), hoje há grandes chefs que trabalham com a culinária do Sul, mas ainda é necessário mais mão de obra qualificada para chamar a atenção para o Estado.

— Acredito que tenhamos um caminho ainda a evoluir para nos tornarmos um centro gastronômico a nível de conseguir botar uma estrela aqui no Rio Grande do Sul. Mas acho que estamos em um caminho bom e acredito que o esforço dos chefs aqui é merecedor que se desloquem aqui para o Sul para fazer avaliações — argumenta.

Ela traz outro ponto a se considerar: o custo. A especialista explica que, em Porto Alegre, por exemplo, não há um mercado de alto luxo que dê força para restaurantes mais caros despontarem.

Ao mesmo tempo, Maria Fernanda destaca que, embora desejada, talvez a estrela não seja a prioridade:

— Hoje existe uma preocupação muito com o social ao seu redor, o reaproveitamento, a busca das origens, as pessoas terem qualidade de vida se trabalham dentro de uma cozinha. Porque hoje trabalhar dentro de uma cozinha é algo bem pesado. É aquela história: todo mundo se divertindo e nós trabalhando na frente de um fogão, com uma pressão muito grande.

Como é feita a avaliação do Guia Michelin?

A Michelin explica que os inspetores do guia avaliam a qualidade de cada prato segundo cinco critérios:

a qualidade dos ingredientes

o domínio das técnicas culinárias

a harmonia dos sabores

a personalidade do chef expressada na cozinha

a consistência, tanto no menu como nas visitas regulares

Esses avaliadores atuam em anonimato e independência, a fim de parecer como qualquer outro cliente.

Depois dessa avaliação, conforme explica a equipe do guia, uma decisão coletiva é tomada pelos inspetores.

Os restaurantes podem receber:

uma estrela Michelin, que representa cozinha de alta qualidade onde vale a pena parar

Michelin, que representa cozinha de alta qualidade onde vale a pena parar duas estrelas Michelin, isto é, excelente cozinha que vale a pena visitar

Michelin, isto é, excelente cozinha que vale a pena visitar três estrelas Michelin, ou seja, cozinha excepcional que vale uma viagem especial

Hoje, no mundo, existem 156 restaurantes três estrelas.

Outros reconhecimentos

Há ainda uma distinção chamada Bib Gourmand, que inclui restaurantes com relação custo-benefício avaliada positivamente pela equipe.

E há também os restaurantes selecionados, ou seja, os que chamaram a atenção dos inspetores, mas não cumpriram com excelência todos os requisitos para ganhar estrela.

Os "estrelados" no Brasil

No Brasil, conforme a listagem de 2025, os estabelecimentos com duas estrelas são:

D.O.M. (SP)

Evvai (SP)

Lasai (RJ)

Oro (RJ)

Tuju (SP)

E com uma estrela: