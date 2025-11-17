Onze vezes campeão do Enart, CTG Aldeia dos Anjos atravessa gerações dentro do festival tradicionalista

CTG Aldeia dos Anjos soma 11 títulos conquistados no Enart. CTG Aldeia dos Anjos e Pêndulo Áudio Visual / Divulgação

Manter viva a tradição é rotina no CTG Aldeia dos Anjos, de Gravataí. Cada ensaio é um ato de preservação que sustenta sua trajetória vitoriosa: ser o maior campeão da história do Enart, com 11 títulos no currículo.

Criado nos anos 1980 como Festival Estadual do Mobral, o evento evoluiu em 1986 para o Festival Gaúcho de Arte e Tradição (Fegart), realizado em Farroupilha. Desde 1999, é conhecido como Encontro de Artes e Tradição Gaúcha, ou, simplesmente, como Enart.

Hoje, reúne milhares de pessoas em Santa Cruz do Sul e é um dos motores culturais e econômicos do tradicionalismo gaúcho. Este ano, o Enart será realizado de 21 a 23 de novembro no Parque da Oktoberfest.

— O Enart é o maior festival que temos no Rio Grande do Sul e, potencialmente, podemos levá-lo para o resto do país. Acho que essa é a coisa mais importante — afirma a coreógrafa do Aldeia dos Anjos, Lúcia Brunelli.

Mais do que uma competição, o festival também é sinônimo de pertencimento. Lúcia Brunelli, por exemplo, foi pioneira em montar coreografias sobre protagonismo feminino no universo tradicionalista, tema que desenvolve desde 1995.

— Dez anos depois, fiz outra coreografia, trazendo novamente esse tema para o tablado do Enart, com As Mulheres Pampeanas, e depois, em 2015, fechei essa trilogia com As Mulheres da Minha Terra — conta.

O sentimento que atravessa gerações

No grupo, ser amador vai além do termo técnico. CTG Aldeia dos Anjos e Pêndulo Áudio Visual / Divulgação

A própria história do Enart se entrelaça com a do Aldeia dos Anjos. No grupo, ser amador vai além do termo técnico: é uma declaração de amor. Dançar com o coração, viver a tradição com orgulho e transformar cada movimento em homenagem à cultura gaúcha são princípios fundamentais.

— É difícil explicar o Enart. Me apego às qualidades do Enart que é proporcionar esse palco gigantesco de manifestações da nossa terra para todo mundo — resume o músico Paulo Gnoatto, que há 48 anos integra o grupo.

Paulo chegou ao Aldeia dos Anjos aos 17 anos, levado pelo pai, acordeonista no primeiro título conquistado pelo grupo, em 1987:

— O Aldeia dos Anjos tem essa característica bem familiar. São as famílias que vão perpetuando essa história. Eu estou há 48 anos aqui, e quem me trouxe foi meu pai. Estou com 65 anos e sigo aqui alegre, porque o Aldeia dos Anjos continua me incluindo nos projetos dele. Meu pai foi acordeonista do primeiro título, lá em 1987, e tinha um sonho de viajar pelo mundo.

O vice-patrão do CTG Aldeia dos Anjos, Cleir Möller, é outro exemplo de quem começou dançando na base, participando de 10 edições do evento.

— Dancei mirim, juvenil e sempre sonhando em chegar na Invernada Adulta — relembra. — Acabei conhecendo a minha esposa aqui. Ela veio dançar no CTG Aldeia dos Anjos, era de um CTG de Porto Alegre. Casamos aqui dentro, participando do Enart. E a partir daí a história segue essa continuidade, acabou nascendo o meu filho. E ele está dançando na Invernada Mirim hoje, que é motivo de muito orgulho para nós também.

Entre coreografias tecnicamente impecáveis e uma paixão que se herda de pais para filhos, o CTG Aldeia dos Anjos segue, geração após geração, ampliando sua história em um dos palcos mais tradicionais do Rio Grande do Sul, sempre com o mesmo brilho nos olhos de quem está começando.