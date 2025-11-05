Nova Candelária, no noroeste do RS, é o município brasileiro com maior percentual de pessoas vivendo em união conjugal

Nova Candelária, no noroeste do Rio Grande do Sul, registrou o maior percentual de pessoas vivendo em união conjugal entre todos os municípios brasileiros: 71,7%. A categoria engloba todos os tipos de união, seja das pessoas que contraíram casamento civil, religioso ou união consensual.
A informação consta no Censo Demográfico 2022, que teve novos dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira (5).
O município gaúcho tem pouco mais de 3 mil habitantes e fica à frente de São João do Oeste (SC), que registrou percentual de 70,4%, Abdon Batista (SC), 70,2%, Presidente Castello Branco (SC), 69,4%, Forquetinha (RS), 69,2%, e Salvador das Missões (RS), 68,8%.
O censo traz detalhes sobre relacionamentos no país. A união consensual foi a relação mais comum observada no Rio Grande do Sul no censo: 45%, ou 2,3 milhões de pessoas, disseram ter uma relação do tipo no Estado.
O grupo é integrado por quem não contraiu casamento civil nem religioso; também contam os que tinham união estável com contrato registrado em cartório no ano do censo.
Além disso, 37,4% (1,9 milhão) disseram ter contraído casamento civil e religioso, 15,5% (825 mil) afirmaram ter um casamento apenas civil e 1,9% (100.944) somente casamento religioso.
O levantamento também indica que 55,2% dos moradores do Estado (5,2 milhões) disseram viver em uma união, aumento de 0,88 ponto percentual na comparação com o censo anterior, de 2010.
No cenário brasileiro, a união consensual também foi predominante, com 38,9%, à frente, pela primeira vez, do casamento civil e religioso (37,9%).
Estado da união em 2022 no RS:
- Viviam em união: 55,21%
- Não viviam em união: 44,79%
- Não viviam, mas já viveram em união: 19,51%
- Nunca viveram em união: 25,28%
Tipo da união conjugal em 2022 no RS:
- Casamento civil e religioso: 37,43%
- Somente casamento civil: 15,59%
- Somente casamento religioso: 1,91%
- União consensual: 45,08%
Destaques do RS:
- Arroio do Padre, no Sul, teve o terceiro maior percentual no Brasil de pessoas que disseram ter um casamento civil e religioso: 76,8%
- Charqueadas, na Região Carbonífera, é o município gaúcho com maior percentual de pessoas que disseram "não viver em união": 47,3%
- Presidente Lucena, no Vale do Sinos, registrou o maior percentual de pessoas no RS que nunca viveram em uma união: 30,9%
- Pinheiro Machado, na Serra, tem o maior percentual de pessoas entre as cidades gaúchas que “não viviam, mas já viveram em união”, 27,4%
- Em Porto Alegre, viviam em uma união: 48,2%; não viviam em união: 51,7%; não viviam, mas já viveram em união 23,7%; nunca viveram em união: 28%