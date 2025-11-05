Nova Candelária, no noroeste do RS, é o município brasileiro com maior percentual de pessoas vivendo em união conjugal

Município fica no nordeste do Rio Grande do Sul. Dalvane Rafael / Divulgação

Nova Candelária, no noroeste do Rio Grande do Sul, registrou o maior percentual de pessoas vivendo em união conjugal entre todos os municípios brasileiros: 71,7%. A categoria engloba todos os tipos de união, seja das pessoas que contraíram casamento civil, religioso ou união consensual.

A informação consta no Censo Demográfico 2022, que teve novos dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira (5).

O município gaúcho tem pouco mais de 3 mil habitantes e fica à frente de São João do Oeste (SC), que registrou percentual de 70,4%, Abdon Batista (SC), 70,2%, Presidente Castello Branco (SC), 69,4%, Forquetinha (RS), 69,2%, e Salvador das Missões (RS), 68,8%.

O censo traz detalhes sobre relacionamentos no país. A união consensual foi a relação mais comum observada no Rio Grande do Sul no censo: 45%, ou 2,3 milhões de pessoas, disseram ter uma relação do tipo no Estado.

O grupo é integrado por quem não contraiu casamento civil nem religioso; também contam os que tinham união estável com contrato registrado em cartório no ano do censo.

Além disso, 37,4% (1,9 milhão) disseram ter contraído casamento civil e religioso, 15,5% (825 mil) afirmaram ter um casamento apenas civil e 1,9% (100.944) somente casamento religioso.

O levantamento também indica que 55,2% dos moradores do Estado (5,2 milhões) disseram viver em uma união, aumento de 0,88 ponto percentual na comparação com o censo anterior, de 2010.

No cenário brasileiro, a união consensual também foi predominante, com 38,9%, à frente, pela primeira vez, do casamento civil e religioso (37,9%).

Estado da união em 2022 no RS:

Viviam em união : 55,21%

: 55,21% Não viviam em união : 44,79%

: 44,79% Não viviam, mas já viveram em união : 19,51%

: 19,51% Nunca viveram em união: 25,28%

Tipo da união conjugal em 2022 no RS:

Casamento civil e religioso : 37,43%

: 37,43% Somente casamento civil : 15,59%

: 15,59% Somente casamento religioso : 1,91%

: 1,91% União consensual: 45,08%

Destaques do RS: