Comportamento

Bairro Bom Jesus
Notícia

"Nós dependemos e vivemos do lixo": conheça a recicladora que ensina a separar os resíduos

Nas redes sociais do Centro de Educação Ambiental (CEA), Sirlei Batista de Souza orienta a população a fazer a separação dos recicláveis

André Malinoski

