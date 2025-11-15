"Mostra que é possível", diz dono de lotérica em Porto Alegre onde foi feita aposta da Mega Sena premiada com R$ 99 milhões

Lotérica fica em Porto Alegre. Lisielle Zanchetin / Agencia RBS

Uma chance de ganhar em mais de 50 milhões. Essa era a probabilidade de um bilhete de R$ 6 faturar o prêmio principal da Mega-Sena, segundo a Caixa. Na sexta-feira (14), uma aposta simples de Porto Alegre desafiou a estatística desfavorável e arrematou sozinha R$ 99.085.707,38.

— A gente fica muito feliz. A gente escuta muitas histórias, das pessoas sonhando com o prêmio, o que fariam. Aí, quando sai o prêmio, a gente fica muito contente, é a realização do sonho. Mostra que é possível — disse o proprietário da lotérica Tabacaria 33, Guilherme Rech Vargas.

O vencedor do concurso 2940 acertou as seguintes dezenas: 07 - 08 - 09 - 13 - 22 - 53. O jogo foi feito presencialmente na unidade, localizada no Centro Histórico.

A lotérica não abriu neste sábado (15), em razão do feriado de Proclamação da República. A expectativa é de que o movimento se intensifique a partir da próxima semana.

— A gente já costuma pagar vários prêmios, mas esse, com certeza, foi o maior. Acredito que daqui pra frente o pessoal acredite mais, e com isso aumente o volume de apostas — estima Vargas.

O feito aconteceu menos de dois meses depois de a Capital quebrar um jejum de oito anos sem prêmios máximos. Em setembro, uma aposta feita no bairro Azenha, faturou R$ 80 milhões.

Milionário, mas só a partir da segunda-feira

O vencedor terá que esperar até segunda-feira (17) para solicitar a retirada do prêmio. A Caixa informou que os resgates são realizados nas agências, que não possuem expediente aos finais de semana e feriados.