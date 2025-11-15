Comportamento

Sorte
Notícia

"Mostra que é possível", diz dono de lotérica em Porto Alegre onde foi feita aposta da Mega Sena premiada com R$ 99 milhões

Vencedor do concurso 2940 fez bilhete de R$ 6 e acertou as seis dezenas. Probabilidade de faturar o prêmio principal era de um em mais de 50 milhões, segundo a Caixa

Pedro Trindade

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS