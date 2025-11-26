Mega-Sena paga R$ 240 milhões a gaúchos em quatro meses: "Só ganha quem aposta"

Movimento nas lotéricas aumentou em Cachoeira do Sul com a mesma pergunta: "quem é o novo milionário"?. Tayline Manganeli / Agencia RBS

O sortudo – ou sortuda – de Cachoeira do Sul, na região central do Rio Grande do Sul, que ganhou R$ 14,9 milhões na Mega-Sena na terça-feira (25), aumentou a sequência recente de gaúchos que se tornaram milionários.

É a quarta vez em quatro meses que o Estado leva o prêmio principal da loteria. Somadas todas as apostas, são R$ 240 milhões distribuídos pelo RS.

A curiosidade é que os valores foram pagos a apenas duas regiões: Central e Metropolitana.

Em setembro e há menos de duas semanas, apostas feitas em Porto Alegre renderam, respectivamente, R$ 80 milhões e R$ 99 milhões.

Antes disso, em julho, um bilhete de Júlio de Castilhos, também no Centro, havia faturado R$ 45 milhões.

"Rostos novos" em lotéricas de Cachoeira do Sul

Cachoeira do Sul amanheceu em clima de curiosidade e expectativa nesta quarta-feira (26) depois da divulgação de que a cidade de 80 mil habitantes tem um novo milionário, o qual acertou sozinho o prêmio principal da Mega-Sena.

A aposta simples, feita pela internet, faturou R$ 14.986.158,02 no concurso 2.943. O bilhete custou apenas R$ 6, e o vencedor superou uma probabilidade estimada pela Caixa Econômica Federal de mais de uma em 50 milhões para acertar as seis dezenas.

Confira o resultado do concurso da Mega-Sena 2943

08 - 29 - 30 - 36 - 39 - 60

Vera Lúcia Rodrigues foi fazer a aposta que mantém religiosamente toda semana. Tayline Manganeli / Agencia RBS

O movimento cresceu em uma das lotéricas centrais na cidade. Segundo as atendentes, muitos "rostos novos" apareceram para apostar.

São pessoas que não costumam jogar com frequência, porém, a notícia da aposta vencedora levou à crença de que a sorte pode estar na cidade.

Já outros mantêm a tradição de apostar fielmente. É o caso de Vera Lúcia Rodrigues, que assim como nos outros dias, manteve o ritual:

– Eu aposto todos os dias. Uma aposta pequena, né, a mínima, para não ter prejuízo. Mas vai que a gente ganhe, só ganha quem aposta. Eu vim aqui hoje como sempre venho, nem sabia que tinha um ganhador da cidade. Mas que coisa boa, tomara que nos traga sorte.

O panorama se repete em outras lotéricas que presenciam o crescimento no movimento também de curiosos. Segundo a atendente Caroline Corrêa, a maioria dos clientes que chega, pergunta: "quem é o milionário?".

– É o que mais estamos respondendo. Mas não sabemos, não temos como saber. De manhã cedinho vieram muitas pessoas apostar e aí se comenta muito sobre quem pode ser. As pessoas têm suas apostas, estão fazendo pesquisas. Mas ninguém sabe certo quem é – conta.

Retirada do prêmio

Até o fim da manhã, não havia confirmação se o prêmio já tinha sido resgatado. A Caixa afirmou que não tem obrigação de comunicar os vencedores.

A responsabilidade pelo resgate é inteiramente do apostador, que tem até 90 dias para retirar o valor.

Caso o montante não seja sacado dentro do prazo, ele é destinado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), programa federal que ajuda no custeio do ensino superior.

Premiação da Mega-Sena

6 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 14.986.158,02

1 aposta ganhadora, R$ 14.986.158,02 5 acertos: 21 apostas ganhadoras, R$ 75.130,37

21 apostas ganhadoras, R$ 75.130,37 4 acertos: 1720 apostas ganhadoras, R$ 1.512,01

1720 apostas ganhadoras, R$ 1.512,01 Estimativa para o próximo concurso: R$ 3.500.000,00

Como jogar na Mega-Sena online

Zero Hora disponibiliza um passo a passo simplificado para apostar nas loterias da Caixa online. Confira neste link como acessar.

A Mega-Sena é o principal jogo da Caixa Econômica Federal. Agora, é possível jogar sem sair de casa. Além das agências lotéricas, os jogos de aposta estão disponíveis em versões para computador e celular, através dos canais da Caixa Econômica Federal no site ou no aplicativo (iOS ou Android).

Para apostar, existem alguns pré-requisitos: ter mais de 18 anos; possuir um cartão de crédito válido; fazer um cadastro nas Loterias Online por site ou aplicativo; fazer no máximo 999 apostas por carrinho, e respeitar o horário limite de cada aposta (19h do dia do sorteio). O bolão, por sua vez, não está disponível online e só pode ser feito em lotéricas físicas.

Passo a passo para apostar na Mega-Sena

Entre no site das Loterias Online da Caixa: após confirmar a idade, basta escolher o produto desejado (Mega, Lotofácil, Quina e outras).

Escolha os números da sua aposta: é possível selecionar entre seis e 15 números dos 60 disponíveis no volante. Para ganhar, é preciso acertar quatro, cinco ou seis deles. Os números podem ser selecionados manualmente ou gerados a partir da opção de completar com números aleatórios.

Vá para o pagamento: o site ou o aplicativo mostrarão o valor total da compra. Após preencher os dados do cartão de crédito, é só clicar em "comprar". O sistema gerará um recibo, que deve ser guardado. O valor mínimo para apostar é de 30 reais.

Como receber o prêmio da Mega-Sena

As agências da Caixa permitem o resgate de qualquer valor. As premiações isentas de Imposto de Renda só podem ser retiradas nas agências lotéricas ou no Mercado Pago – neste caso, o valor pode ser transferido para a conta bancária de quem fez a aposta, no mesmo CPF. De qualquer forma, apenas o titular do CPF que foi utilizado no cadastro da aposta, ou um procurador reconhecido legalmente, pode retirar os prêmios.

Quando saem os resultados