Quatro milionários

Mega-Sena paga R$ 240 milhões a gaúchos em quatro meses: "Só ganha quem aposta"

Bilhete simples comprado online desafiou as estatísticas e rendeu a sortudo de Cachoeira do Sul quase R$ 15 milhões em sorteio na terça-feira

Tayline Manganeli

