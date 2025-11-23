Mega-Sena 2942 tem resultados divulgados; confira

Concurso 2942 da Mega-Sena foi sorteado.

O sorteio do concurso 2942 da Mega-Sena foi realizado neste sábado (22). Para jogar, é preciso escolher entre seis e 15 números dos 60 disponíveis.

Além do modo convencional, é possível também jogar pela modalidade "Surpresinha", em que o sistema da Caixa Econômica Federal escolhe os números automaticamente.

Confira o resultado do concurso da Mega-Sena 2942

As dezenas sorteadas na Mega-Sena foram:

12 - 30 - 40 - 46 - 54 - 60

Premiação da Mega Sena

6 acertos: Não houve acertador

Não houve acertador 5 acertos: 26 apostas ganhadoras, R$ 80.236,08

26 apostas ganhadoras, R$ 80.236,08 4 acertos: 2092 apostas ganhadoras, R$ 1.643,73

2092 apostas ganhadoras, R$ 1.643,73 Estimativa para o próximo concurso: R$ 18.000.000,00

Ganhadores:

A Caixa Econômica Federal conta com o portal de apostas dos jogos de loterias na internet, o Loterias Online.

A plataforma funciona 24 horas por dia e, segundo a Caixa, tem como objetivos principais oferecer comodidade ao apostador e atingir o público mais jovem.

Para apostar, é necessário ser maior de 18 anos e ter um cartão de crédito. O portal é acessado em qualquer computador ou smartphone e todas as apostas são vinculadas ao CPF do cadastro.

Saiba o passo a passo para acessar

Zero Hora disponibiliza um passo a passo simplificado para apostar nas loterias da Caixa online. Confira neste link como acessar.

Como jogar na Mega Sena online

A Mega Sena é o principal jogo da Caixa Econômica Federal. Agora, é possível jogar sem sair de casa. Além das agências lotéricas, os jogos de aposta estão disponíveis em versões para computador e celular, através dos canais da Caixa Econômica Federal no site ou no aplicativo (iOS ou Android).

Para apostar, existem alguns pré-requisitos: ter mais de 18 anos; possuir um cartão de crédito válido; fazer um cadastro nas Loterias Online por site ou aplicativo; fazer no máximo 999 apostas por carrinho, e respeitar o horário limite de cada aposta (19h do dia do sorteio). O bolão, por sua vez, não está disponível online e só pode ser feito em lotéricas físicas.

Passo a passo para apostar na Mega Sena

Entre no site das Loterias Online da Caixa: após confirmar a idade, basta escolher o produto desejado (Mega, Lotofácil, Quina e outras).

Escolha os números da sua aposta: é possível selecionar entre seis e 15 números dos 60 disponíveis no volante. Para ganhar, é preciso acertar quatro, cinco ou seis deles. Os números podem ser selecionados manualmente ou gerados a partir da opção de completar com números aleatórios.

Vá para o pagamento: o site ou o aplicativo mostrarão o valor total da compra. Após preencher os dados do cartão de crédito, é só clicar em "comprar". O sistema gerará um recibo, que deve ser guardado. O valor mínimo para apostar é de 30 reais.

Como receber o prêmio da Mega Sena

As agências da Caixa permitem o resgate de qualquer valor. As premiações isentas de Imposto de Renda só podem ser retiradas nas agências lotéricas ou no Mercado Pago – neste caso, o valor pode ser transferido para a conta bancária de quem fez a aposta, no mesmo CPF. De qualquer forma, apenas o titular do CPF que foi utilizado no cadastro da aposta, ou um procurador reconhecido legalmente, pode retirar os prêmios.

Quando saem os resultados