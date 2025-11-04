Comportamento

Levantamento do IBGE
Notícia

Maria e Miguel foram os nomes preferidos para nascidos no RS entre 2020 e 2022; veja lista

João e Maria também são os nomes mais utilizados pelos gaúchos considerando toda população. Juntos, representam quase 4,5% os moradores do Estado

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS