Maria e Miguel foram os nomes preferidos para nascidos no RS entre 2020 e 2022; veja lista

No Brasil, foram contabilizados 140 mil nomes próprios. Marcelo Casagrande / Agencia RBS

O ranking de nomes mais populares no Brasil divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira (4), mostra que Maria e João são os mais comuns entre os gaúchos.

Levantamento leva em consideração os dados coletados no censo demográfico de 2022. No Rio Grande do Sul, são 323.476 Marias registradas, o que representa quase 3% da população. Já João, são 166.805 registros, pouco mais de 1,5%.

O sobrenome mais comum no RS também é o mais comum no Brasil: Silva. São 1.140.167 registrados no Estado, mais de 10% da população gaúcha.

Top 10 nomes no RS

Femininos

Maria Ana Julia Vera Márcia Bruna Fernanda Laura Patrícia Juliana

Masculinos

João José Paulo Pedro Luis Lucas Carlos Gabriel Luiz Antônio

Top 10 sobrenomes

Silva Santos Oliveira Rodrigues Souza Rosa Pereira Machado Silveira Lima

Nomes mais registrados de 2020 a 2022 no RS

Maria também lidera o ranking mesmo nos nascimentos recentes. De 2020 a 2022 foram 17.331 registros com o nome. Ana ocupa o segundo lugar entre os nomes femininos, com 8.205.

Nos nomes masculinos registrados no mesmo período, a preferência é por Miguel, com 9.386, seguido por Arthur e Pedro.