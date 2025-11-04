Maria e Miguel foram os nomes preferidos para nascidos no RS entre 2020 e 2022; veja lista

O ranking de nomes mais populares no Brasil divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira (4), mostra que Maria e João são os mais comuns entre os gaúchos.
Levantamento leva em consideração os dados coletados no censo demográfico de 2022. No Rio Grande do Sul, são 323.476 Marias registradas, o que representa quase 3% da população. Já João, são 166.805 registros, pouco mais de 1,5%.
O sobrenome mais comum no RS também é o mais comum no Brasil: Silva. São 1.140.167 registrados no Estado, mais de 10% da população gaúcha.
Top 10 nomes no RS
Femininos
- Maria
- Ana
- Julia
- Vera
- Márcia
- Bruna
- Fernanda
- Laura
- Patrícia
- Juliana
Masculinos
- João
- José
- Paulo
- Pedro
- Luis
- Lucas
- Carlos
- Gabriel
- Luiz
- Antônio
Top 10 sobrenomes
- Silva
- Santos
- Oliveira
- Rodrigues
- Souza
- Rosa
- Pereira
- Machado
- Silveira
- Lima
Nomes mais registrados de 2020 a 2022 no RS
Maria também lidera o ranking mesmo nos nascimentos recentes. De 2020 a 2022 foram 17.331 registros com o nome. Ana ocupa o segundo lugar entre os nomes femininos, com 8.205.
Nos nomes masculinos registrados no mesmo período, a preferência é por Miguel, com 9.386, seguido por Arthur e Pedro.
O top 10 é fechado por João, com 8.043, Davi, com 8.007, Helena, com 7.914, Alice, com 6.778 e Laura, com 5.685.