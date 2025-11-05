Mais de 34 mil crianças e adolescentes até 14 anos vivem em união conjugal no Brasil, aponta Censo

Número de casais sem filhos também caiu. Porthus Junior / Agencia RBS

Dados divulgados nesta quarta-feira (5) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) mostram que 34.202 crianças e adolescentes, com idade entre 10 e 14 anos, viviam em união conjugal no Brasil em 2022. O levantamento faz parte do Censo Demográfico 2022.

As mulheres representam 77,18% do grupo, com 26.399 nesta condição. O total de homens de 10 a 14 anos em uma união conjugal é de 7.804, mostra o IBGE. Ao todo, 13.582,872 pessoas nesta faixa etária foram entrevistados.

O Censo Demográfico também mostra que haviam mais pessoas vivendo em relacionamentos conjugais do que fora em 2022. Eram 90.315,395 em uniões deste tipo, contra 85.777,088 que não viviam. O dado representa crescimento de 1,2% em comparação ao Censo de 2010.

Relacionamentos homoafetivos

O Censo Demográfico também mostra crescimento de uniões entre pessoas do mesmo sexo no recorte entre 2010 e 2022.

Em 2010, haviam 58 mil uniões de pessoas do mesmo sexo. Já em 2022, o número de relacionamento homoafetivos saltou para 480 mil – 77,6% em união consensual e outros 13,5% com casamento no civil.

Estrutura familiar

Outro dado que chama a atenção no levantamento divulgado nesta terça-feira pelo IBGE é sobre o número de casais com filhos, que caiu de 56,4% da população brasileira em 2000 para 42% (24,3 milhões) em 2022.