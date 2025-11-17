Ganhador de aposta que levou R$ 99 milhões na Mega Sena em Porto Alegre retira prêmio 

Movimentou aumentou na tabacaria em que foi feita a aposta vencedora. Lisielle Zanchettin / Agência RBS

O ganhador da aposta simples de Porto Alegre que levou mais de R$ 99 milhões na Mega Sena compareceu nesta segunda-feira (17) à Caixa Econômica Federal para resgatar o prêmio. A informação foi confirmada pela instituição.

O valor de R$ 99.085.707,38 é depositado em até dois dias úteis. O vencedor tinha até 90 dias para retirar o prêmio.

O jogo foi feito presencialmente na Tabacaria 33, localizada no Centro Histórico. O vencedor do concurso 2940 acertou as seguintes dezenas: 07 - 08 - 09 - 13 - 22 - 53.

O feito aconteceu menos de dois meses depois de a Capital quebrar um jejum de oito anos sem prêmios máximos. Em setembro, uma aposta feita no bairro Azenha, faturou R$ 80 milhões.

Nesta segunda-feira, houve aumento no movimento da lotérica. Uma placa pendurada no alto da galeria alertava para a premiação e chamava atenção de quem passava pelo local.