Festival do Xis é transferido após chuva e ganha dia extra de programação

Festival do Xis iniciou na sexta-feira com a produção de um lanche gigante, que ultrapassou 24 quilos. Tayline Manganeli / Agência RBS

A terceira edição do Festival do Xis, em Santa Maria, retomará as suas atividades na próxima quarta-feira (19) após ter sido suspensa no domingo (16) devido à chuva e ao vento. A organização decidiu interromper o terceiro dia de evento já que a praça de alimentação funciona em área aberta.

Além disso, o festival ganhou um quarto dia de programação. As 18 barracas e food trucks também irão funcionar na quinta-feira (20), feriado da Consciência Negra, das 16h à meia-noite. Neste dia, serão entregues os prêmios Xis Destaque 2025 — escolhido pelo público — e Xis Inovação 2025 — avaliado por jurados.

O evento teve início na última sexta-feira (14) na Gare da Estação com a produção de um xis gigante que ultrapassou 24 quilos. Até sábado (15), mais de 20 mil visitantes passaram pelo local. A expectativa da organização é superar a marca de 30 mil lanches vendidos até o encerramento do festival.

Primeira noite de evento, na sexta-feira, reuniu 4 mil pessoas na Gare da Estação. Guilherme Brum / Prefeitura de Santa Maria

Concorrentes ao Xis Inovação

Onze operações de xis apresentaram novos sabores produzidos para concorrer na categoria Xis Inovação 2025. Os sabores doces e salgados foram degustados por uma equipe de cinco avaliadores. A prova foi realizada na tarde de sábado (15).