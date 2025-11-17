Festival do Xis é transferido após chuva e ganha dia extra de programação

A terceira edição do Festival do Xis, em Santa Maria, retomará as suas atividades na próxima quarta-feira (19) após ter sido suspensa no domingo (16) devido à chuva e ao vento. A organização decidiu interromper o terceiro dia de evento já que a praça de alimentação funciona em área aberta.
Além disso, o festival ganhou um quarto dia de programação. As 18 barracas e food trucks também irão funcionar na quinta-feira (20), feriado da Consciência Negra, das 16h à meia-noite. Neste dia, serão entregues os prêmios Xis Destaque 2025 — escolhido pelo público — e Xis Inovação 2025 — avaliado por jurados.
O evento teve início na última sexta-feira (14) na Gare da Estação com a produção de um xis gigante que ultrapassou 24 quilos. Até sábado (15), mais de 20 mil visitantes passaram pelo local. A expectativa da organização é superar a marca de 30 mil lanches vendidos até o encerramento do festival.
Concorrentes ao Xis Inovação
Onze operações de xis apresentaram novos sabores produzidos para concorrer na categoria Xis Inovação 2025. Os sabores doces e salgados foram degustados por uma equipe de cinco avaliadores. A prova foi realizada na tarde de sábado (15).
Estão competindo os seguintes lanches: Xis Farroupilha, Xis do Amor, Xis Linguiça Campeira, Xis Porco ao Barbecue, Xis Ouro do Sul, Xis Strogonoff Califórnia, Xis de costela assada, Xis Colono, Xis Vegetariano, Xis Maré Alta e Xis linguiça vegana.