Festival da Primavera marca a retomada da tradição de cuidado com os jardins em Colinas

Cidade de Colinas é conhecida pela beleza dos jardins. Júlia Amaral / Agência RBS

Conhecida pela beleza dos jardins, a pequena cidade de Colinas, no Vale do Taquari, voltou a florescer. A sexta edição do Festival da Primavera terminou no domingo (4), depois de quatro dias de programação na Praça dos Pássaros. Neste ano, a festa marcou a retomada da beleza da cidade, que desde 2001 tem o título de "Cidade Jardim".

Com entrada gratuita, o festival já se consolidou como um dos principais eventos culturais do município. A programação reuniu teatro, oficinas da Emater e shows, mas o destaque ficou por conta dos jardins cultivados pelos próprios moradores.

A edição deste ano teve um peso simbólico após as enchentes de 2023 e 2024, segundo a secretária municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto, Maristela Nicolodi de Souza:

— A gente quis caprichar mesmo nesse Festival da Primavera, porque viemos de uma série de dificuldades nos últimos tempos. Estamos em um ano em que podemos usar a palavra superação para tudo.

Colinas foi uma das cidades mais atingidas pelas enchentes no Vale do Taquari. No ano passado, as flores que caracterizam a paisagem local deram lugar à lama trazida pelo Rio Taquari. Agora, porém, as cores voltaram às ruas e aos jardins.

Um exemplo dessa reconstrução está na casa da aposentada Erci Klein Körner, que perdeu todas as flores quando o rio invadiu sua residência. No passado, ela chegou a ser vencedora do concurso Jardim Mais Bonito, que há 30 anos faz parte da programação do festival.

Erci Klein Körner foi vencedora do concurso Jardim Mais Bonito em 2024. Júlia Amaral / Agência RBS

Neste ano, Erci voltou a se inscrever, mesmo sem conquistar o prêmio. Para ela, o importante é replantar:

— Me sinto bem. As vizinhas, às vezes, vêm me ajudar um pouco. Faz bem para a cabeça. Se não, eu ia sentar e ficar pensando, né? Assim, tu mexe na flor e nem lembra mais.

Três décadas do "Jardim Mais Bonito"

Josiane Holz e o marido vivem há 23 anos em Colinas. Júlia Amaral / Agência RBS

O tradicional concurso teve 23 inscritos em 2025, entre moradores da área urbana, rural e também comerciantes. Entre os vencedores está Josiane Holz, que conquistou o título na categoria Hors-Concurs, a principal da disputa. Nela, são avaliados não apenas a beleza do jardim, mas também a variedade de espécies, o aproveitamento do espaço e as práticas ecológicas.

Há 23 anos, Josiane e o marido deixaram o centro de Estrela para viver em Colinas. Hoje, dedicam-se de seis a oito horas por dia ao pátio de casa.

— Quando viemos pra cá, tudo o que queríamos era amplidão. Hoje temos um jardim que tenta ser um ambiente de paz, mas também contemplativo, de participação. Um lugar de aconchego, de bem-estar — explicou Josiane.

Para Mário Andrade, o amor pelas plantas é uma herança de família. Júlia Amaral / Agência RBS

Na categoria de beleza, o vencedor foi Mário Andrade, que mantém um extenso jardim em um hectare de terra. Ele acredita que o amor pelas plantas é herança de família.

— Eu acho que já vem de berço, já vem da tradição. Desde criança, a gente sempre gostava de fazer isso — lembrou Andrade.