Festival da Primavera marca a retomada da tradição de cuidado com os jardins em Colinas

Conhecida pela beleza dos jardins, a pequena cidade de Colinas, no Vale do Taquari, voltou a florescer. A sexta edição do Festival da Primavera terminou no domingo (4), depois de quatro dias de programação na Praça dos Pássaros. Neste ano, a festa marcou a retomada da beleza da cidade, que desde 2001 tem o título de "Cidade Jardim".
Com entrada gratuita, o festival já se consolidou como um dos principais eventos culturais do município. A programação reuniu teatro, oficinas da Emater e shows, mas o destaque ficou por conta dos jardins cultivados pelos próprios moradores.
A edição deste ano teve um peso simbólico após as enchentes de 2023 e 2024, segundo a secretária municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto, Maristela Nicolodi de Souza:
— A gente quis caprichar mesmo nesse Festival da Primavera, porque viemos de uma série de dificuldades nos últimos tempos. Estamos em um ano em que podemos usar a palavra superação para tudo.
Colinas foi uma das cidades mais atingidas pelas enchentes no Vale do Taquari. No ano passado, as flores que caracterizam a paisagem local deram lugar à lama trazida pelo Rio Taquari. Agora, porém, as cores voltaram às ruas e aos jardins.
Um exemplo dessa reconstrução está na casa da aposentada Erci Klein Körner, que perdeu todas as flores quando o rio invadiu sua residência. No passado, ela chegou a ser vencedora do concurso Jardim Mais Bonito, que há 30 anos faz parte da programação do festival.
Neste ano, Erci voltou a se inscrever, mesmo sem conquistar o prêmio. Para ela, o importante é replantar:
— Me sinto bem. As vizinhas, às vezes, vêm me ajudar um pouco. Faz bem para a cabeça. Se não, eu ia sentar e ficar pensando, né? Assim, tu mexe na flor e nem lembra mais.
Três décadas do "Jardim Mais Bonito"
O tradicional concurso teve 23 inscritos em 2025, entre moradores da área urbana, rural e também comerciantes. Entre os vencedores está Josiane Holz, que conquistou o título na categoria Hors-Concurs, a principal da disputa. Nela, são avaliados não apenas a beleza do jardim, mas também a variedade de espécies, o aproveitamento do espaço e as práticas ecológicas.
Há 23 anos, Josiane e o marido deixaram o centro de Estrela para viver em Colinas. Hoje, dedicam-se de seis a oito horas por dia ao pátio de casa.
— Quando viemos pra cá, tudo o que queríamos era amplidão. Hoje temos um jardim que tenta ser um ambiente de paz, mas também contemplativo, de participação. Um lugar de aconchego, de bem-estar — explicou Josiane.
Na categoria de beleza, o vencedor foi Mário Andrade, que mantém um extenso jardim em um hectare de terra. Ele acredita que o amor pelas plantas é herança de família.
— Eu acho que já vem de berço, já vem da tradição. Desde criança, a gente sempre gostava de fazer isso — lembrou Andrade.
Assim como Josiane, Mário também se mudou para Colinas há mais de 20 anos, em busca de tranquilidade e de um espaço para viver mais perto da natureza. No município, o cultivo das flores continua a representar tradição e cuidado com a cidade.