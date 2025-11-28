Comportamento

A maior desde 1940
Notícia

Expectativa de vida dos brasileiros cresce para 76,6 anos em 2024, segundo IBGE

O estudo traz ainda uma boa notícia: a redução na taxa de mortalidade infantil, que avalia a quantidade de óbitos de crianças antes de completar um ano de idade

