Escavação arqueológica em jardim de museu encontra mais de 500 peças que contam o povoamento de Santa Maria

Pesquisadores da UFSM já encontraram mais de 500 peças que remontam ao povoamento de Santa Maria. Amanda Boeira / Agencia RBS

Um grupo de pesquisadores da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) está em busca de resquícios dos povos que deram origem ao município de Santa Maria, no final do século 18. O sítio arqueológico em que trabalham é uma área de 25 metros quadrados no jardim do Museu Gama d'Eça, endereço localizado no Centro que faz parte da formação da cidade.

Já foram encontras mais de 500 peças, entre ossos de animais, garrafas, cerâmica, porcelana e até soldadinhos de chumbo. Com os efeitos do tempo e do soterramento, diversos itens estão quebrados e outros, enferrujados. Mesmo assim, contam um pouco da cultura e do comportamento nas sociedades do passado.

Cultura material

O professor André Luis Ramos Soares, que orienta a pesquisa, afirma que a expectativa é encontrar peças do período entre o começo da ocupação da cidade e o final do século 20.

— O objetivo é ver a cultura material deixada nesse local que foi a rua do acampamento militar que deu origem à cidade. Quiçá até antes. Quiçá a gente encontre vestígios de uma aldeia Guarani que devia ter aqui no local onde hoje é o centro de Santa Maria.

Conforme os estudantes de História da UFSM Marco Antônio Bottega e João Pedro Meinen, que participam da pesquisa, as escavações começaram em abril, e o grupo chega a atuar até quatro dias por semana. Bottega observa:

— Essa região foi zona de demarcação de território entre Portugal e Espanha, então os militares portugueses se deslocaram para cá para fazer essa demarcação.

Sítio arqueológico fica no jardim do Museu Gama d'Eça, no Centro de Santa Maria. Amanda Boeira / Agencia RBS

Peças estão sendo catalogadas

O material coletado é levado ao Lasca — Laboratório de Arqueologia, Sociedades e Culturas das Américas, vinculado ao Departamento de História da UFSM, com sede ao lado da antiga reitoria, no centro de Santa Maria, a 300 metros do museu. Por lá, os mesmos estudantes fazem a limpeza e a catalogação. Cerca de 300 peças já foram catalogadas.

Os elementos encontrados serão objetos de estudo em futuros artigos científicos, e os primeiros resultados foram apresentados pelo grupo em eventos como o Santa Summit, em Santa Maria.

Cerca de 300 peças já foram catalogadas. Amanda Boeira / Agencia RBS

A história do palacete

O terreno onde hoje fica o Museu Gama d'Eça, na Rua do Acampamento, 81, foi sede de prefeitura; residência de Astrogildo de Azevedo, fundador do primeiro hospital da cidade; e farmácia de João Daudt Filho, o primeiro boticário e farmacêutico de Santa Maria.

A casa foi construída no início do século 20 para Azevedo com projeto arquitetônico atribuído a Theodor Wiederspahn, também responsável por obras como o Hotel Majestic (hoje, Casa de Cultura Mario Quintana), em Porto Alegre.