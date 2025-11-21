Comportamento

Região Central
Notícia

Escavação arqueológica em jardim de museu encontra mais de 500 peças que contam o povoamento de Santa Maria

Pesquisa da UFSM coletou itens como ossos de animais, cerâmicas, garrafas e brinquedos, que passam por limpeza e catalogação

Amanda Boeira

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS